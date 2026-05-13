Precios por las nubes y la ortografía brilla por su ausencia

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Una pizarra de menú colocada en la acera de un establecimiento de comida en Cuba se ha vuelto viral en redes sociales por partida doble: los precios desorbitados en pesos cubanos y una ortografía desastrosa que retrata, sin proponérselo, la realidad del país en 2026.

La imagen, publicada por la página de Facebook «EL CARTEL DEL MINUTO oficial», lista productos escritos tal como suenan en el habla popular cubana: «AMBURGUEZA» (hamburguesa) a 620 pesos, «POYO ENTERO» (pollo entero) a 4,000 pesos, «PECHUGA 2K» a 4,800 pesos, «BAYONESA» (mayonesa) a 1,600 pesos, «KESO CREMA» (queso crema) a 1,300 pesos y «ZALDINA» (sardina) a 730 pesos, entre otros.

También aparecen «CROQUETA D' JAMON» a 1,200 pesos, «IGADO» (hígado) a 800 pesos, «PAPAS PREFRITA» a 1,800 pesos, «SOPITA» a 180 pesos, «PERRITO» a 350 pesos y «GELATINA» a 240 pesos.

Más allá de la escritura —repleta de errores ortográficos— los precios cuentan una historia mucho más dura.

Publicación en Facebook

El salario medio oficial en Cuba ronda los 6,930 pesos mensuales, según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información correspondientes a abril de 2026.

Eso significa que una sola pechuga de pollo de dos kilogramos —listada a 4,800 pesos— consume casi el 70% del salario mensual completo de un trabajador estatal.

El pollo entero a 4,000 pesos equivale a más de la mitad de ese mismo salario.

El panorama es aún más grave si se considera que economistas independientes estiman que el costo de vida mínimo por persona supera los 50,000 pesos mensuales, una cifra que multiplica por más de 15 veces el salario promedio.

El salario mínimo oficial, congelado en 2,100 pesos desde enero de 2021, ni siquiera alcanza para cubrir el precio del pollo entero que aparece en esa pizarra.

El peso cubano acumula además una devaluación de casi 48% en un año: pasó de 345 pesos por dólar en marzo de 2025 a más de 515 pesos en mayo de 2026, lo que erosiona aún más el poder adquisitivo de quienes cobran en moneda nacional.

Los precios del letrero son coherentes con los registrados en mercados habaneros. En diciembre de 2025, la pechuga de pollo ya costaba entre 4,500 y 5,100 pesos por paquete de dos kilogramos, y los precios no han hecho más que subir desde entonces.

Una cubana reportó gastar 25,000 pesos en comida semanal para su familia, mientras que comer en uno de los restaurantes más económicos de La Habana cuesta 13,000 pesos para dos personas, el equivalente a casi dos salarios medios.

La pizarra viral, con su mezcla de creatividad ortográfica y precios inalcanzables, se convierte así en un retrato involuntario pero elocuente de lo que significa sobrevivir en Cuba en 2026: donde escribir «poyo» en lugar de «pollo» puede arrancar una sonrisa, pero pagarlo se ha convertido en un privilegio fuera del alcance de la mayoría.