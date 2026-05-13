María Elvira Salazar advierte a Delcy Rodríguez

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La congresista republicana María Elvira Salazar lanzó este martes una contundente advertencia a Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, acusándola de intentar engañar al presidente Donald Trump «de la misma manera en que ella y Maduro engañaron y destruyeron a Venezuela».
El mensaje, publicado en X la noche del martes, llegó horas después de que Rodríguez cerrara su intervención ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya, donde encabezó personalmente la delegación venezolana en las audiencias sobre el Esequibo celebradas entre el 4 y el 12 de mayo.
«El presidente Trump sabe exactamente quién es ella: otro miembro de Alí Babá y los 40 ladrones», escribió Salazar. «No se negocia con él mediante cartas secretas mientras se intenta robar territorio a una nación libre y soberana como Guyana».
La legisladora por Florida retomó así una expresión que ya había utilizado en marzo para referirse al chavismo, cuando identificó a Rodríguez como «el ladrón número 37» y advirtió que terminaría en la cárcel si no seguía las directrices de Trump.
En su mensaje, Salazar trazó un contraste directo entre el modelo económico de Guyana y el del régimen chavista: «A diferencia del régimen de Maduro, Guyana no robó a su pueblo. Gestionaron su riqueza petrolera de manera responsable, crearon un fondo soberano de riqueza y vieron cómo el PIB per cápita se cuadruplicó en solo cinco años».
Ese dato tiene respaldo en cifras concretas: el PIB per cápita de Guyana pasó de aproximadamente 6600 dólares en 2019 a unos 29 675 dólares en 2024, impulsado por los yacimientos descubiertos por ExxonMobil en el bloque Stabroek en 2015 y gestionados a través del Fondo de Recursos Naturales, establecido por ley en 2019.
Rodríguez, por su parte, defendió en La Haya que «Venezuela no renunciará a su historia ni derechos legítimos, reconocidos y preservados en el Acuerdo de Ginebra, simplemente porque Guyana pretenda ahora de manera unilateral y oportunista redefinir la controversia». El viaje a los Países Bajos fue su primera salida fuera del Caribe desde que asumió el poder tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero en la Operación Resolución Absoluta.
El contexto político complica aún más la posición de Rodríguez: aunque Estados Unidos levantó las sanciones contra ella a principios de abril pasado en el marco de un acuerdo tácito con su gobierno interino, la tensión persiste. Rodríguez rechazó desde La Haya la propuesta de Trump de convertir Venezuela en el «estado 51» y reafirmó el reclamo venezolano sobre el Esequibo, una región de 160,000 km² rica en petróleo y minerales cuya disputa lleva décadas sin resolverse.
Salazar cerró su advertencia con una frase directa: «Delcy debería dejar de amenazar a Guyana y empezar a aprender de ella».
Preguntas Frecuentes sobre la Tensión Política entre Estados Unidos y Venezuela
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué María Elvira Salazar advierte a Delcy Rodríguez sobre intentar engañar a Trump?
María Elvira Salazar acusa a Delcy Rodríguez de intentar engañar al presidente Trump de la misma manera en que, según ella, lo hizo con Venezuela junto a Nicolás Maduro. Salazar considera que Rodríguez está involucrada en acciones como el robo de territorio a Guyana y ha advertido que no se puede negociar con Trump mediante cartas secretas. Salazar ha sido una crítica constante del chavismo, al que se refiere como "Alí Babá y los 40 ladrones".
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¿Cuál es el conflicto entre Venezuela y Guyana por el Esequibo?
El conflicto entre Venezuela y Guyana por el Esequibo es una disputa territorial por una región rica en petróleo y minerales. Delcy Rodríguez defendió en La Haya que Venezuela no renunciará a sus derechos legítimos sobre el Esequibo, a pesar de las acciones de Guyana que considera oportunistas. Este conflicto lleva décadas sin resolverse y sigue siendo un punto de tensión en la región.
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¿Cuál es la postura de Estados Unidos respecto a Venezuela y su posible anexión como estado 51?
El presidente Donald Trump ha mencionado la idea de convertir a Venezuela en el estado 51 de Estados Unidos, citando sus vastas reservas petroleras. Sin embargo, esta propuesta ha sido firmemente rechazada por Delcy Rodríguez, quien defiende la independencia de Venezuela. La administración Trump ha mantenido una política de control sobre las exportaciones petroleras venezolanas y busca una transición democrática en el país.
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¿Qué acciones ha tomado Estados Unidos contra el régimen cubano que podrían afectar a Venezuela?
Estados Unidos ha impuesto sanciones contra GAESA, el conglomerado militar cubano, lo que representa un golpe significativo al sostén económico del régimen cubano. Estas sanciones forman parte de una estrategia más amplia para debilitar las dictaduras en la región, que también afecta indirectamente a Venezuela debido a sus vínculos con Cuba. La presión estadounidense busca fomentar cambios democráticos en ambos países.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.