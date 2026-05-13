María Elvira Salazar advierte a Delcy Rodríguez

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La congresista republicana María Elvira Salazar lanzó este martes una contundente advertencia a Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, acusándola de intentar engañar al presidente Donald Trump «de la misma manera en que ella y Maduro engañaron y destruyeron a Venezuela».

El mensaje, publicado en X la noche del martes, llegó horas después de que Rodríguez cerrara su intervención ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya, donde encabezó personalmente la delegación venezolana en las audiencias sobre el Esequibo celebradas entre el 4 y el 12 de mayo.

«El presidente Trump sabe exactamente quién es ella: otro miembro de Alí Babá y los 40 ladrones», escribió Salazar. «No se negocia con él mediante cartas secretas mientras se intenta robar territorio a una nación libre y soberana como Guyana».

La legisladora por Florida retomó así una expresión que ya había utilizado en marzo para referirse al chavismo, cuando identificó a Rodríguez como «el ladrón número 37» y advirtió que terminaría en la cárcel si no seguía las directrices de Trump.

En su mensaje, Salazar trazó un contraste directo entre el modelo económico de Guyana y el del régimen chavista: «A diferencia del régimen de Maduro, Guyana no robó a su pueblo. Gestionaron su riqueza petrolera de manera responsable, crearon un fondo soberano de riqueza y vieron cómo el PIB per cápita se cuadruplicó en solo cinco años».

X / María Elvira Salazar

Ese dato tiene respaldo en cifras concretas: el PIB per cápita de Guyana pasó de aproximadamente 6600 dólares en 2019 a unos 29 675 dólares en 2024, impulsado por los yacimientos descubiertos por ExxonMobil en el bloque Stabroek en 2015 y gestionados a través del Fondo de Recursos Naturales, establecido por ley en 2019.

Rodríguez, por su parte, defendió en La Haya que «Venezuela no renunciará a su historia ni derechos legítimos, reconocidos y preservados en el Acuerdo de Ginebra, simplemente porque Guyana pretenda ahora de manera unilateral y oportunista redefinir la controversia». El viaje a los Países Bajos fue su primera salida fuera del Caribe desde que asumió el poder tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero en la Operación Resolución Absoluta.

El contexto político complica aún más la posición de Rodríguez: aunque Estados Unidos levantó las sanciones contra ella a principios de abril pasado en el marco de un acuerdo tácito con su gobierno interino, la tensión persiste. Rodríguez rechazó desde La Haya la propuesta de Trump de convertir Venezuela en el «estado 51» y reafirmó el reclamo venezolano sobre el Esequibo, una región de 160,000 km² rica en petróleo y minerales cuya disputa lleva décadas sin resolverse.

Salazar cerró su advertencia con una frase directa: «Delcy debería dejar de amenazar a Guyana y empezar a aprender de ella».