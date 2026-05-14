Cuba al borde de un apagón masivo: «Tensa situación» por la escasez de combustible

El ministro de Energía y Minas de Cuba, Vicente de la O Levy, describió este miércoles la situación del sistema eléctrico nacional como «aguda, crítica» y «extremadamente tensa», en una conferencia de prensa en la que detalló las causas del recrudecimiento de los apagones en todo el país.

La raíz del problema, según el propio ministro, es que Cuba no recibió un solo barco de combustible desde diciembre de 2025 hasta finales de marzo de 2026, un período de casi cuatro meses que dejó al sistema sin reservas de ningún tipo.

La única excepción fue un donativo de Rusia de 100,000 toneladas de crudo, procesado en la refinería de Cienfuegos, que permitió una mejoría temporal en abril: en La Habana se llegaron a registrar «varios días de cero apagón».

Sin embargo, ese combustible se agotó a inicios de mayo, justo cuando suben las temperaturas y crece la demanda eléctrica, dejando al sistema nuevamente «sin ninguna reserva», en palabras del titular.

«Esta semana ha sido también extremadamente tensa, porque ha coincidido Felton con: Mariel sin nada de combustible, La Habana sin nada de combustible, la generación distribuida sin nada de combustible», admitió De la O Levy.

La crisis se agravó aún más con la salida de servicio de la termoeléctrica de Felton, en Holguín, que presentaba salideros en la caldera y un rodamiento partido en el calentador de aire regenerativo.

El ministro explicó que la planta debía pararse de forma obligatoria: «Si eso seguía así trabajando, se iba a dañar completa la unidad».

Para este jueves se estimaba realizar la prueba hidráulica de la caldera de Felton, aunque el proceso de arranque posterior tomaría varias horas adicionales.

La termoeléctrica Antonio Guiteras, la mayor del país, ya llevaba fuera de servicio desde la semana anterior, lo que agrava aún más el déficit de generación.

El déficit alcanzó un récord anual de 2,113 MW el pasado martes a las 20:40 horas, superando el anterior máximo de 2,075 MW registrado el 6 de marzo.

En La Habana, la situación es especialmente dramática: «Los apagones hoy superan el orden de 20, 22 horas. Y cuando viene son 2 horas, hora y media, 2 horas, 3 horas en algunos circuitos, 4 horas, y volvemos otra vez a las 20, 22 horas. Así está la capital», reconoció De la O Levy.

El ministro también reveló una paradoja técnica: Cuba tiene instalados más de 1,300 MW de capacidad solar fotovoltaica, pero solo aprovecha un promedio de 580 MW, porque la fragilidad del resto del sistema impide absorber las fluctuaciones de la energía solar sin riesgo de colapso.

El régimen atribuye la crisis a las sanciones estadounidenses, aunque la dependencia estructural de combustibles importados —resultado de décadas de mala gestión económica— es la causa de fondo de un sistema que acumula siete colapsos totales en los últimos 18 meses.

El propio Miguel Díaz-Canel reconoció este miércoles que «la situación del Sistema Electroenergético Nacional es particularmente tensa» y que solo por falta de combustible Cuba dejó de generar 1,100 MW ese día.

De la O Levy cerró su intervención con una frase que resume la perspectiva oficial ante una crisis sin solución a la vista: «Seguiremos bloqueados, pero seguiremos resistiendo».