Organización denuncia negocio con la crisis en Cuba: plantas eléctricas cuestan hasta 205 salarios mínimos

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La organización Food Monitor Program (FMP) denunció este jueves la consolidación de un «mercado de la precariedad» en Cuba, donde tiendas en línea ofertan plantas eléctricas de hasta 800 dólares y balitas de gas por 30 dólares con entrega a domicilio, mientras millones de hogares cubanos soportan hasta 22 horas de apagones diarios y llevan más de 12 meses sin recibir gas licuado de manera regular.

El dato más contundente de la denuncia es el precio de una batería portátil Ecoflow: hasta 829 dólares, lo que equivale a 205 salarios mínimos cubanos al cambio informal, dado que el salario mínimo en la isla es de 2,100 pesos mensuales, apenas cuatro o cinco dólares.

La organización tituló su infografía «El mercado de la precariedad: Energía solo para quien tiene dólares» y advirtió que «mientras millones de cubanos enfrentan apagones de hasta 20 horas, el acceso a la energía se convierte en un privilegio comercializado en divisas inalcanzables para la mayoría».

Tiendas en línea anuncian baterías Ecoflow desde 829,64 dólares con entrega inmediata, seis meses de garantía y compatibilidad con paneles solares mientras que las balitas de gas licuado también se venden en plataformas digitales a 30 dólares la unidad, un precio equivalente a seis salarios mínimos.

Para quienes no pueden costear esas soluciones —la inmensa mayoría—, las alternativas son mucho más peligrosas.

Según la Encuesta Alimentaria del FMP, realizada con 2,513 respuestas válidas en las 16 provincias entre mayo y julio de 2025, las dos estrategias más utilizadas por los cubanos para enfrentar la falta de electricidad son el uso de combustibles tóxicos y cocinar en horarios imprevistos, aprovechando las pocas horas en que funciona el sistema eléctrico.

Los números de esa encuesta retratan la magnitud del daño: el 80% de los encuestados reportó que los apagones le impidieron cocinar, el 47,59% perdió alimentos por los cortes, y uno de cada tres hogares tuvo al menos un miembro que se fue a dormir con hambre en el último mes.

La crisis energética tiene raíces estructurales que el régimen no ha podido —ni querido— resolver.

El sistema eléctrico nacional acumula un déficit de generación superior a 2,000 MW y ha sufrido cuatro colapsos totales desde octubre de 2024.

La escasez de gas licuado se agravó ese mismo mes, y en enero de 2026 el tanquero Emilia regresó vacío a Cuba por incapacidad de pago del Estado.

En febrero de 2026, el gobierno implementó un plan de contingencia energética que redujo un 60% la asignación de diésel para el sector agropecuario, mientras la crisis ralentizó la descarga de buques graneleros un 50% por falta de energía en silos y cintas transportadoras. Cuba importa más del 80% de sus alimentos.

El salario medio cubano en 2025 fue de 6,930 pesos mensuales, unos 13 dólares al cambio informal, según la Oficina Nacional de Estadísticas e Información.

El FMP concluyó su denuncia con una caracterización directa del problema: «La crisis alimentaria es en esencia desigual, fundada en el abandono estatal, en contratos clientelistas con la clase en el poder y en una vulneración sistemática de los derechos básicos».