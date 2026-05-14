Organización denuncia negocio con la crisis en Cuba: plantas eléctricas cuestan hasta 205 salarios mínimos

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La organización Food Monitor Program (FMP) denunció este jueves la consolidación de un «mercado de la precariedad» en Cuba, donde tiendas en línea ofertan plantas eléctricas de hasta 800 dólares y balitas de gas por 30 dólares con entrega a domicilio, mientras millones de hogares cubanos soportan hasta 22 horas de apagones diarios y llevan más de 12 meses sin recibir gas licuado de manera regular.
El dato más contundente de la denuncia es el precio de una batería portátil Ecoflow: hasta 829 dólares, lo que equivale a 205 salarios mínimos cubanos al cambio informal, dado que el salario mínimo en la isla es de 2,100 pesos mensuales, apenas cuatro o cinco dólares.
La organización tituló su infografía «El mercado de la precariedad: Energía solo para quien tiene dólares» y advirtió que «mientras millones de cubanos enfrentan apagones de hasta 20 horas, el acceso a la energía se convierte en un privilegio comercializado en divisas inalcanzables para la mayoría».
Tiendas en línea anuncian baterías Ecoflow desde 829,64 dólares con entrega inmediata, seis meses de garantía y compatibilidad con paneles solares mientras que las balitas de gas licuado también se venden en plataformas digitales a 30 dólares la unidad, un precio equivalente a seis salarios mínimos.
Para quienes no pueden costear esas soluciones —la inmensa mayoría—, las alternativas son mucho más peligrosas.
Según la Encuesta Alimentaria del FMP, realizada con 2,513 respuestas válidas en las 16 provincias entre mayo y julio de 2025, las dos estrategias más utilizadas por los cubanos para enfrentar la falta de electricidad son el uso de combustibles tóxicos y cocinar en horarios imprevistos, aprovechando las pocas horas en que funciona el sistema eléctrico.
Los números de esa encuesta retratan la magnitud del daño: el 80% de los encuestados reportó que los apagones le impidieron cocinar, el 47,59% perdió alimentos por los cortes, y uno de cada tres hogares tuvo al menos un miembro que se fue a dormir con hambre en el último mes.
La crisis energética tiene raíces estructurales que el régimen no ha podido —ni querido— resolver.
El sistema eléctrico nacional acumula un déficit de generación superior a 2,000 MW y ha sufrido cuatro colapsos totales desde octubre de 2024.
La escasez de gas licuado se agravó ese mismo mes, y en enero de 2026 el tanquero Emilia regresó vacío a Cuba por incapacidad de pago del Estado.
En febrero de 2026, el gobierno implementó un plan de contingencia energética que redujo un 60% la asignación de diésel para el sector agropecuario, mientras la crisis ralentizó la descarga de buques graneleros un 50% por falta de energía en silos y cintas transportadoras. Cuba importa más del 80% de sus alimentos.
El salario medio cubano en 2025 fue de 6,930 pesos mensuales, unos 13 dólares al cambio informal, según la Oficina Nacional de Estadísticas e Información.
El FMP concluyó su denuncia con una caracterización directa del problema: «La crisis alimentaria es en esencia desigual, fundada en el abandono estatal, en contratos clientelistas con la clase en el poder y en una vulneración sistemática de los derechos básicos».
Preguntas frecuentes sobre la crisis energética y alimentaria en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es el impacto de la crisis energética en la vida diaria de los cubanos?
La crisis energética ha llevado a apagones de entre 14 y 20 horas diarias, afectando gravemente la capacidad de los cubanos para cocinar y almacenar alimentos. El 80% de los encuestados reportó que los apagones les impidieron cocinar, y el 47,59% perdió alimentos debido a los cortes eléctricos. Esta situación ha forzado a las familias a recurrir a métodos peligrosos, como el uso de combustibles tóxicos o cocinar en horarios irregulares cuando hay electricidad.
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¿Por qué el acceso a la energía se considera un privilegio en Cuba?
El acceso a la energía en Cuba se ha convertido en un privilegio porque las soluciones disponibles, como las baterías portátiles Ecoflow, cuestan hasta 829 dólares, equivalentes a 205 salarios mínimos cubanos, lo que las hace inalcanzables para la mayoría de la población. El acceso a la energía se comercializa en divisas inalcanzables para la mayoría, generando un "mercado de la precariedad".
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¿Cómo afecta la crisis alimentaria a la población cubana?
La crisis alimentaria en Cuba es grave y está marcada por la pérdida de alimentos debido a apagones y la escasez de recursos como el gas licuado. Uno de cada tres hogares reportó que al menos un miembro se fue a dormir con hambre en el último mes. Además, el 33,9% de los hogares reportó que un miembro de la familia se acostó sin cenar durante el último año, lo que refleja un deterioro significativo en la seguridad alimentaria.
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¿Qué soluciones están disponibles para enfrentar la crisis energética en Cuba?
Las soluciones disponibles para enfrentar la crisis energética en Cuba, como la instalación de paneles solares y baterías Ecoflow, son costosas y no accesibles para la mayoría de la población. El costo de un sistema de energía solar puede superar fácilmente los mil dólares, lo que equivale a más de dos años de salario promedio en la isla. Esto limita el acceso a estas soluciones a quienes tienen recursos económicos o reciben remesas del extranjero.
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¿Cuál es la respuesta del gobierno cubano ante la crisis energética y alimentaria?
El gobierno cubano ha implementado planes de contingencia, como reducir la asignación de diésel para el sector agropecuario, pero estas medidas no han resuelto la crisis de manera efectiva. El régimen culpa al embargo estadounidense, pero los problemas estructurales y la mala gestión estatal han exacerbado la situación. La falta de soluciones efectivas ha llevado a muchos cubanos a depender de mercados dolarizados y soluciones informales para sobrevivir.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.