¿Qué habló el director de la CIA con el régimen cubano en La Habana?

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John Ratcliffe, director de la CIA, visitó este jueves La Habana al frente de una delegación estadounidense y se reunió con su contraparte del Ministerio del Interior cubano, en lo que constituye uno de los contactos de más alto nivel entre Washington y el régimen en años recientes.

El propio régimen cubano confirmó el encuentro a través de un comunicado oficial, en el que precisó que la visita fue solicitada por el gobierno de EE.UU. y aprobada por «la Dirección de la Revolución».

Según el texto oficial, el eje central de la reunión fue la lista de países patrocinadores del terrorismo, conocida por sus siglas en inglés como SSOT.

El régimen aseguró que durante el encuentro «se demostró categóricamente que Cuba no constituye una amenaza para la seguridad nacional de EE.UU., ni existen razones legítimas para incluirla en la lista de países que, supuestamente, patrocinan el terrorismo».

La delegación cubana también reiteró ante Ratcliffe que «la Isla no alberga, no apoya, no financia ni permite organizaciones terroristas o extremistas; ni existen bases militares o de inteligencia extranjera en su territorio, y nunca ha apoyado ninguna actividad hostil contra EE.UU.».

Ambas partes expresaron además «interés en desarrollar la cooperación bilateral entre los órganos de aplicación y cumplimiento de la ley, en función de la seguridad de ambas naciones, regional e internacional», según el comunicado del régimen.

CiberCuba tuvo acceso a la información antes de que el régimen la confirmara públicamente, a través de dos fuentes no citables. La noticia fue adelantada al reportar el aterrizaje de un avión de la Fuerza Aérea estadounidense en el Aeropuerto Internacional José Martí, identificado como el vuelo SAM554, un Boeing C-40B Clipper con matrícula 01-0040, procedente de la Joint Base Andrews en Washington.

La visita ocurre en un momento de máxima presión de Washington sobre La Habana.

Desde enero de 2026, la administración Trump ha acumulado más de 240 sanciones contra el régimen, firmado dos órdenes ejecutivas e interceptado siete tanqueros con destino a la isla.

El mismo jueves, el secretario de Estado Marco Rubio declaró a NBC que «es imposible cambiar el rumbo económico de Cuba mientras los líderes actuales permanezcan en el poder», aunque añadió: «tenemos que darle una oportunidad».

Un alto funcionario del Departamento de Estado confirmó a NTN24 que Cuba tiene «una pequeña oportunidad para llegar a un acuerdo» y que el régimen «debería dejar de jugar».

La visita de Ratcliffe sigue el patrón de diplomacia directa de inteligencia que ya aplicó en enero de 2026, cuando viajó a Caracas para reunirse con autoridades venezolanas tras la captura de Nicolás Maduro.

El trasfondo inmediato incluye el primer vuelo oficial de un avión gubernamental estadounidense a Cuba desde 2016, registrado el 10 de abril, en el que funcionarios del Departamento de Estado habrían entregado un ultimátum para liberar presos políticos de alto perfil como Luis Manuel Otero Alcántara y el rapero Maykel Osorbo.

El régimen respondió con indultos parciales: 52 presos en marzo y 2,010 en abril, sin reconocerlos públicamente como parte de ninguna negociación.

Las empresas extranjeras con vínculos a GAESA tienen hasta el 5 de junio de 2026 para cerrar operaciones con entidades cubanas sancionadas, fecha que marca el siguiente punto de presión en una negociación cuyo desenlace permanece abierto.