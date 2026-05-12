Trump convoca a su gabinete de seguridad y baraja opciones militares tras el fracaso de las negociaciones con Irán

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Donald Trump reunió este lunes a sus principales asesores de seguridad nacional en la Sala de Situación de la Casa Blanca para evaluar los próximos pasos frente a Irán, luego de que las negociaciones de paz llegaran a un punto muerto tras el rechazo iraní a ceder en su programa nuclear.

Según una fuente oficial estadounidense citada por The Times of Israel, Trump está considerando reanudar la acción militar para aumentar la presión sobre Teherán, con un alto funcionario afirmando sin rodeos: «Trump va a golpearlos un poco».

La reunión contó con la presencia del vicepresidente JD Vance, el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario de Defensa Pete Hegseth, el director de la CIA John Ratcliffe, el jefe del Estado Mayor Conjunto general Dan Caine y el enviado especial Steve Witkoff.

El detonante inmediato fue la respuesta que Irán envió el domingo a la propuesta estadounidense, que Trump calificó de «totalmente inaceptable» y «una basura» que ni siquiera terminó de leer.

«Fue simplemente inaceptable. Mucha gente preguntó: '¿Tiene un plan?' Sí, claro que tengo un plan. Tengo el mejor plan de todos», dijo Trump desde el Despacho Oval el lunes.

El presidente fue explícito sobre cuál es ese plan: «El plan es que no pueden tener un arma nuclear, y eso no lo dijeron en su carta».

El punto más conflictivo sigue siendo el destino de las reservas de uranio enriquecido iraní. Estados Unidos estima que Irán acumuló unas 1,000 libras de uranio enriquecido al 60%, enterrado bajo tierra durante los ataques estadounidenses, y exige su extracción del país, algo que Irán no incluyó en su última propuesta, según reporte de ABC News.

«Cambiaron de opinión, porque no lo pusieron en el papel», señaló Trump.

El conflicto se inició el 28 de febrero de 2026 con ataques aéreos masivos conjuntos de EEUU e Israel que destruyeron más de 12,300 sitios militares y nucleares iraníes. Tras semanas de combates, Trump anunció un alto al fuego de dos semanas el 8 de abril, que luego extendió indefinidamente junto con un bloqueo naval.

Las conversaciones de paz celebradas en Islamabad, Pakistán, en abril fracasaron sin acuerdo. Irán presentó entonces un plan revisado de 14 puntos el 1 de mayo, también rechazado por Washington.

Trump declaró que el alto al fuego se encuentra ahora en su punto «más débil» y aseguró no sentir ninguna presión para cerrar un acuerdo: «No hay presión. No hay presión en absoluto. Vamos a obtener una victoria completa».

El presidente también indicó a Fox News que está considerando reactivar la Operación Proyecto Libertad —lanzada el 4 de mayo y pausada abruptamente al día siguiente— para escoltar buques mercantes por el Estrecho de Ormuz, y afirmó que los líderes iraníes «van a ceder».

Desde Teherán, el presidente del parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, insistió en que «no hay alternativa» al plan de 14 puntos: «Cualquier otro enfoque será completamente inconcluso; nada más que un fracaso tras otro».

La amenaza iraní escaló aún más este martes cuando el parlamentario Ebrahim Rezaei, portavoz de la Comisión de Seguridad Nacional del parlamento, advirtió que nuevos ataques podrían llevar a Irán a considerar el enriquecimiento de uranio al 90%, el nivel necesario para fabricar un arma nuclear: «Lo revisaremos en el parlamento».

El conflicto se extiende regionalmente: el Ministerio de Salud del Líbano reportó al menos 2,869 muertos y 8,730 heridos desde que se reanudaron los combates fronterizos entre Israel y Hezbolá el 2 de marzo, mientras las Fuerzas de Defensa de Israel informaron haber atacado este martes 45 objetivos de Hezbolá en el sur del Líbano en las últimas 24 horas.