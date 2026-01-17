Fin de una era en Caracas: Se va la inteligencia cubana y entra la CIA

Director de la CIA, John Ratcliffe y jefe de la DGCIM venezolana, Gustavo González López

Vídeos relacionados:

Ver más

El director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), John Ratcliffe, viajó a Caracas y sostuvo una reunión con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y con el jefe de la Guardia de Honor Presidencial y director de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), Gustavo González López, según confirmaron fuentes del gobierno estadounidense citadas por CNN.

De acuerdo con un funcionario que habló bajo condición de anonimato, Ratcliffe abordó posibles áreas de colaboración económica y remarcó que Venezuela “ya no puede ser un refugio seguro para los adversarios de Estados Unidos, especialmente los narcotraficantes”.

El encuentro buscó generar confianza y refleja el interés de Ratcliffe en que la CIA asuma un rol “más activo” en la región.

La visita se produce en un contexto en el que el presidente Donald Trump “ha reafirmado su control sobre Venezuela” tras la captura de Nicolás Maduro a inicios de enero.

Desde entonces, Washington “ha asumido la dirección del proceso de transición” y el control sobre la producción petrolera del país, según el texto.

Este encuentro marca un giro estratégico tras la captura de Maduro y la reconfiguración de los servicios de inteligencia.

Lo más leído hoy:

La influencia tradicional de la inteligencia cubana en Caracas está siendo desplazada por la presencia directa de la CIA en territorio venezolano.

Durante más de dos décadas, la participación de asesores cubanos en áreas de inteligencia, contrainteligencia, entrenamiento y control social ha sido documentada por informes de organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos.

La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la ONU señaló en su informe de septiembre de 2020 y actualizaciones posteriores la existencia de una “estructura paralela de inteligencia” en la que funcionarios y asesores cubanos habrían desempeñado un rol técnico y operativo dentro de la DGCIM y el SEBIN.

Un informe de 2018 de la OEA documentó una “red de asesoramiento y supervisión cubana” sobre organismos de inteligencia venezolanos, en particular el SEBIN y la DGCIM.

En ese marco, la reunión de Ratcliffe con Rodríguez y con el jefe de la DGCIM es presentada como una señal de que Estados Unidos no solo busca influir en el rumbo político de Venezuela, sino también “rediseñar su estructura económica y de seguridad”, en plena transición bajo supervisión directa de Washington.