Cuba acepta ayuda millonaria de EE.UU., pero guarda silencio sobre internet sin censura con Starlink

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El canciller Bruno Rodríguez Parrilla anunció este jueves que el gobierno cubano está «dispuesto a escuchar» los detalles de la oferta de 100 millones de dólares en ayuda humanitaria formulada por la administración Trump, apenas dos días después de haberla calificado de «fábula» y «mentira».

Horas más tarde, Miguel Díaz-Canel publicó en X que EE.UU. «no encontrará obstáculos ni ingratitud de parte de Cuba» si la ayuda se ofrece con «verdadera disposición» y conforme a prácticas humanitarias universalmente reconocidas.

A este escenario se suma la visita este jueves de John Ratcliffe, director de la CIA, al frente de una delegación estadounidense y se reunió en La Habana con su contraparte del Ministerio del Interior cubano, en lo que constituye uno de los contactos de más alto nivel entre Washington y el régimen en años recientes.

Sin embargo, en ninguno de los casos se habla de la aceptación, por parte delrégimen cubano, del ofrecimiento del acceso a internet satelital mediante la tecnología Starlink. ¿Por qué?

La oferta de los 100 millones de dólares fue formalizada el miércoles por el Departamento de Estado mediante comunicado oficial, precisando que los fondos se distribuirían a través de la Iglesia Católica y organizaciones humanitarias independientes, deliberadamente para evitar la intermediación del Estado cubano.

El comunicado también reveló que Washington había realizado «numerosas ofertas privadas» previas al régimen, incluyendo acceso gratuito a internet satelital vía Starlink, todas rechazadas sin respuesta favorable.

Ese detalle es el más revelador del giro de este jueves: ni Rodríguez ni Díaz-Canel mencionaron la oferta de Starlink en ninguna de sus declaraciones.

Ambos dirigentes aceptaron implícitamente discutir la ayuda material —combustibles, alimentos, medicinas— pero guardaron silencio absoluto sobre el internet libre, la única parte de la oferta que amenaza directamente el control político del régimen.

El motivo de ese silencio quedó expuesto el 4 de mayo, cuando el medio oficialista Razones de Cuba publicó un artículo titulado «La guerra híbrida de Starlink contra Cuba», en el que admitía que la red satelital es «inherentemente resistente a ataques físicos o a la interdicción gubernamental», y llegó a comparar una antena con «la instalación de micrófonos, cámaras o bases de lanzamiento de misiles en territorio nacional».

La propuesta de Starlink fue presentada el 10 de abril durante la primera visita de una aeronave del gobierno estadounidense a La Habana desde 2016, con la promesa de conectividad «gratuita, rápida y confiable en toda la isla», según confirmó un alto funcionario del Departamento de Estado a EFE.

El régimen rechazó la oferta nueve días después y penaliza la posesión de equipos Starlink con penas de entre tres y ocho años de prisión.

Rodríguez condicionó la apertura a que la propuesta sea «libre de maniobras políticas e intentos de aprovechar las carencias y el dolor de un pueblo bajo asedio», e insistió en que «la mejor ayuda» sería «desescalar las medidas del bloqueo energético, económico, comercial y financiero».

Díaz-Canel, por su parte, calificó el ofrecimiento de «inconsecuente y paradójico» dado que el propio gobierno estadounidense «castiga colectivamente» al pueblo cubano, aunque reconoció que «la experiencia de trabajo con la Iglesia Católica es rica y productiva».

El congresista cubanoamericano Carlos Giménez advirtió que el gobierno cubano buscaría «robarse la ayuda y lucrar al revendérsela al pueblo».

El Departamento de Estado fue contundente al responsabilizar a La Habana: «La decisión recae en el régimen cubano de aceptar nuestra oferta de asistencia o negar una ayuda crítica que salva vidas y, en última instancia, rendir cuentas ante el pueblo cubano por obstaculizar esta asistencia».