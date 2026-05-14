Caída masiva de internet en La Habana en medio de protestas contra los apagones

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En la madrugada de este jueves, periodistas y activistas cubanos reportaron un corte masivo de internet en La Habana mientras se extendía una oleada de protestas por la crisis energética en varios municipios de la capital.
«El régimen apaga las comunicaciones en medio de las protestas en la capital», escribió el periodista Mag Jorge Castro (@MagJorgeCastro) en X a las 2:48 de la madrugada, señalando que le reportaban un «corte masivo a internet en La Habana». El periodista Mario J. Pentón también difundió la noticia en sus redes sociales.
El corte se produce tras dos días de intensa agitación social. Entre el 12 y el 13 de mayo, vecinos de Luyanó bloquearon la Calzada de Concha durante un cacerolazo contra los apagones, mientras en el Reparto Bahía estallaba otro cacerolazo con la consigna «¡Abajo la dictadura!».
En San Miguel del Padrón, manifestantes se concentraron frente a la sede del gobierno municipal al grito de «¡Corriente y comida!», y en Nuevo Vedado los vecinos protestaron tras acumular 24 horas consecutivas sin electricidad.
Este jueves, la policía reprimió a golpes a manifestantes en el municipio Playa, según un video difundido por Pentón.
El detonante de las movilizaciones es la crisis energética. El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, reconoció este jueves que los apagones en La Habana superan las 20 y 22 horas diarias y advirtió que la situación empeorará al agotarse el petróleo ruso donado en marzo.
La Unión Eléctrica reportó el miércoles un déficit de generación de 2,113 MW, con una disponibilidad de apenas 1,230 MW frente a una demanda de 3,250 MW.
El patrón de cortar internet durante protestas tiene antecedentes documentados en Cuba. Durante las movilizaciones del 11 de julio de 2021, NetBlocks confirmó bloqueos de WhatsApp, Facebook, Instagram y Telegram. El 30 de septiembre de 2022, durante las protestas tras el huracán Ian, la misma organización registró un «colapso casi total del tráfico de Internet desde Cuba». En marzo de 2026, durante el apagón total del Sistema Electroenergético Nacional, Cloudflare detectó una reducción del 65% del tráfico de internet desde la isla.
El monopolio estatal ETECSA controla toda la infraestructura de telecomunicaciones del país, lo que facilita los cortes centralizados cada vez que el régimen busca frenar la difusión de imágenes y testimonios de las protestas.
Según Cubalex, al menos 14 personas han sido arrestadas en La Habana vinculadas a protestas de cacerolazo desde el 6 de marzo. El Observatorio Cubano de Conflictos registró 1,133 protestas en abril de 2026, un 29.5% más que en el mismo mes del año anterior, lo que refleja una escalada sostenida de la conflictividad social en la isla.
Preguntas frecuentes sobre la crisis energética y las protestas en La Habana
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué se produjo un corte masivo de internet en La Habana durante las protestas?
El corte masivo de internet en La Habana se produjo como una medida del régimen para frenar la difusión de imágenes y testimonios de las protestas contra los apagones. Esta táctica ya ha sido utilizada en ocasiones anteriores, como durante las movilizaciones del 11 de julio de 2021 y tras el huracán Ian en septiembre de 2022. El monopolio estatal ETECSA controla toda la infraestructura de telecomunicaciones del país, lo que facilita estos cortes centralizados.
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¿Cuál es la causa principal de las protestas en La Habana?
Las protestas en La Habana son principalmente causadas por la crisis energética que ha llevado a apagones prolongados, con cortes de electricidad que pueden superar las 20 horas diarias. Esta crisis energética se ha visto agravada por la falta de combustible y el deterioro de las infraestructuras eléctricas, entre otros factores.
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¿Cómo ha reaccionado el gobierno cubano ante las manifestaciones?
El gobierno cubano ha respondido a las manifestaciones con represión, incluyendo el despliegue de fuerzas policiales y militares, y la detención de al menos 14 personas en La Habana vinculadas a las protestas. También ha implementado cortes de internet para evitar la difusión de información sobre las protestas.
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¿Cuál es la situación actual del sistema eléctrico en Cuba?
El sistema eléctrico en Cuba está en estado crítico, con un déficit significativo de generación eléctrica. Según reportes, la Unión Eléctrica ha registrado un déficit de 2,113 MW, muy por debajo de la demanda de 3,250 MW. La situación se ha agravado por la falta de combustible y el deterioro de las plantas generadoras, lo que ha llevado a apagones prolongados en gran parte del país.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.