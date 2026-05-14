Díaz-Canel afirma que EE.UU. "no encontrará obstáculos ni ingratitud de parte de Cuba" tras ofrecimiento de ayuda humanitaria

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Miguel Díaz-Canel publicó este jueves un mensaje en su cuenta de X en el que afirmó que, si Washington tiene «verdadera disposición» de brindar ayuda humanitaria en los montos anunciados y conforme a prácticas universalmente reconocidas, Cuba «no encontrará obstáculos ni ingratitud» de su parte.

El pronunciamiento marca un giro notable respecto a la postura inicial del régimen, que entre el 9 y el 12 de mayo había calificado la oferta de 100 millones de dólares de «fábula» y «mentira». El canciller Bruno Rodríguez Parrilla también suavizó hoy su posición y declaró que Cuba está «dispuesta a escuchar» las características del ofrecimiento.

La oferta fue revelada públicamente por el secretario de Estado Marco Rubio el 8 de mayo, desde Roma, tras una audiencia de 45 minutos con el Papa León XIV en el Vaticano, donde Cuba y la ampliación de la ayuda humanitaria fueron tema central.

El Departamento de Estado formalizó la propuesta mediante comunicado oficial el miércoles, precisando que los fondos se distribuirían a través de la Iglesia Católica y organizaciones humanitarias independientes, sin intermediación del Estado cubano.

En su mensaje, Díaz-Canel señaló que las prioridades son «más que evidentes: combustibles, alimentos y medicinas», y calificó el ofrecimiento de «inconsecuente y paradójico» dado que el propio gobierno estadounidense «castiga colectivamente» al pueblo cubano «de modo sistemático y despiadado».

El mandatario también insistió en que «podría aliviarse el daño de un modo más fácil y expedito con el levantamiento o alivio del bloqueo, pues se conoce que la situación humanitaria es fríamente calculada e inducida».

El giro coincide con el agravamiento extremo de la crisis energética. Este jueves, el déficit de generación eléctrica en Cuba rompió un nuevo récord al superar los 2,204 MW en el horario pico nocturno, con apagones que afectan hasta el 70% del país.

El ministro de Energía, Vicente de la O Levy, admitió que Cuba «no tiene absolutamente nada de fuel, de diésel, solo gas acompañante», y que la isla no recibió ningún barco de combustible entre diciembre de 2025 y finales de marzo de 2026.

Rubio, por su parte, insistió desde el Air Force One el miércoles en que «el régimen cubano ha llevado a la isla a la ruina» y que «las personas literalmente comen basura de las calles». También advirtió que el régimen deberá «rendir cuentas ante el pueblo cubano» si rechaza la asistencia.

No es la primera vez que EE.UU. canaliza ayuda a Cuba a través de la Iglesia. Tras el huracán Melissa en 2025, Washington entregó entre seis y nueve millones de dólares distribuidos por Cáritas, que beneficiaron a unas 24,000 personas en provincias orientales. Díaz-Canel cerró su mensaje reconociendo que «la experiencia de trabajo con la Iglesia Católica es rica y productiva».