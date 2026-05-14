¿Quién se reunió en La Habana con el Director de la CIA?

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El director de la CIA, John Ratcliffe, se reunió este jueves en La Habana con el General de Cuerpo de Ejército Lázaro Alberto Álvarez Casas, ministro del Interior de Cuba, en un encuentro de alto nivel entre las agencias de inteligencia y seguridad de ambos países que el régimen cubano confirmó mediante un comunicado oficial del Partido Comunista de Cuba.

Según el texto difundido por el PCC, la visita fue solicitada por Washington y aprobada por la llamada «Dirección de la Revolución», y en ella participó Ratcliffe «con su contraparte del Ministerio del Interior».

El comunicado señala que el encuentro tuvo lugar «en un contexto caracterizado por la complejidad de las relaciones bilaterales, en aras de contribuir al diálogo político entre ambas naciones».

La elección del interlocutor cubano no es un detalle menor.

Álvarez Casas no es el canciller ni el presidente: es el jefe de la Seguridad del Estado, miembro del Buró Político del Partido Comunista y, paradójicamente, el primer funcionario cubano sancionado bajo la Ley Magnitsky de EE.UU., en enero de 2021, por «graves abusos de los derechos humanos».

Las sanciones fueron reiteradas en julio de 2025, con prohibición de ingreso a territorio estadounidense para él y sus familiares.

Que Ratcliffe se reuniera precisamente con él —y no con un diplomático— confirma que el encuentro fue estrictamente de inteligencia y seguridad, al margen de los canales formales.

El comunicado del régimen expone la posición cubana con claridad: la isla argumentó que «no constituye una amenaza para la seguridad nacional de EE.UU., ni existen razones legítimas para incluirla en la lista de países que, supuestamente, patrocinan el terrorismo».

Añadió que Cuba «no alberga, no apoya, no financia ni permite organizaciones terroristas o extremistas» y que no existen bases militares o de inteligencia extranjera en su territorio.

Ambas partes expresaron, según el mismo comunicado, «interés en desarrollar la cooperación bilateral entre los órganos de aplicación y cumplimiento de la ley, en función de la seguridad de ambas naciones, regional e internacional».

El encuentro se produce en uno de los momentos más tensos de las relaciones bilaterales en décadas.

La administración Trump ha aplicado una política de presión máxima: más de 240 sanciones nuevas desde enero de 2026, la Orden Ejecutiva 14380 que declara al régimen cubano una «amenaza extraordinaria», y aranceles a países que suministren petróleo a Cuba, con al menos siete tanqueros interceptados y una reducción del combustible disponible en la isla de entre 80% y 90%.

Paralelamente, desde marzo de 2026 se desarrollan conversaciones entre ambos gobiernos, en un proceso mediado parcialmente por el Vaticano que incluyó la liberación de al menos 20 presos políticos el 13 de marzo y el anuncio del indulto de más de 2,000 reclusos en abril.

La visita de Ratcliffe a La Habana sigue el patrón que el director de la CIA ya estableció en enero de 2026, cuando viajó a Caracas para reunirse con Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro, convirtiéndose en el funcionario estadounidense de mayor rango en visitar Venezuela en ese contexto.

Álvarez Casas, de 63 años, es ministro del Interior desde noviembre de 2020 y fue ascendido a General de Cuerpo de Ejército en junio de 2025. Su carrera transcurrió íntegramente en la Contrainteligencia Militar y el MININT, los aparatos de represión interna del régimen.

La pregunta que queda abierta es si este contacto directo entre las cúpulas de inteligencia de ambos países derivará en algún cambio concreto en la situación de Cuba en la lista de patrocinadores del terrorismo, donde fue reincorporada en mayo de 2025 tras ser retirada por Biden en enero de ese año.