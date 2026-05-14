El detalle del comunicado sobre la visita de la CIA a Cuba que llama la atención

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La visita del director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), John Ratcliffe, a La Habana dejó múltiples interrogantes, pero hubo un detalle en el comunicado del régimen cubano que llamó especialmente la atención: la insistencia en negar la existencia de “bases militares o de inteligencia extranjera” en la isla.

La afirmación apareció este jueves en una nota oficial del Gobierno Revolucionario sobre el encuentro sostenido entre una delegación estadounidense encabezada por Ratcliffe y representantes del Ministerio del Interior (MININT), una visita que el propio régimen reconoció como resultado de una solicitud presentada por Washington.

“Una vez más se evidenció que la Isla no alberga, no apoya, no financia ni permite organizaciones terroristas o extremistas; ni existen bases militares o de inteligencia extranjera en su territorio”, señaló el comunicado.

La referencia no pasó inadvertida debido a que el texto no explica por qué La Habana decidió incluir ese punto de manera tan explícita en medio de una reunión centrada, supuestamente, en terrorismo y cooperación bilateral.

La declaración llega en un contexto de creciente preocupación internacional por los vínculos estratégicos de Cuba con Rusia, China e Irán, especialmente tras reportes sobre presuntas actividades de inteligencia china en la isla y el fortalecimiento de la cooperación militar entre Moscú y La Habana en los últimos años.

El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) identificó al menos 12 instalaciones chinas de inteligencia de señales en Cuba, con cuatro sitios principales: Bejucal, El Wajay, Calabazar y El Salao, este último en Santiago de Cuba, a apenas 70 millas de la Base Naval de Guantánamo.

La administración Biden ya había confirmado la existencia de esas instalaciones en junio de 2023, operativas desde al menos 2019, y Marco Rubio acusó a Cuba de albergar inteligencia china a finales de abril de 2026, advirtiendo que «no vamos a permitir que ningún aparato militar, de inteligencia o de seguridad extranjero opere con impunidad a solo 90 millas de las costas de Estados Unidos».

Imágenes satelitales confirmaron la expansión progresiva de esas instalaciones desde 2021, con nuevas ampliaciones documentadas en mayo de 2025.

En cuanto a Rusia, el secretario de Defensa Pete Hegseth confirmó ante el Congreso el miércoles que buques de guerra rusos, incluido el submarino Kazán, han utilizado repetidamente los puertos cubanos.

Aunque el régimen cubano ha negado reiteradamente esas acusaciones, el hecho de que el tema aparezca mencionado en un comunicado sobre una visita de la CIA sugiere que pudo formar parte de las conversaciones sostenidas entre ambas partes.

El gobierno cubano también aprovechó el encuentro para insistir en que la isla no representa una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos y que no existen motivos para mantenerla en la lista de países patrocinadores del terrorismo.

“La parte cubana permitió demostrar categóricamente que Cuba no constituye una amenaza para la seguridad nacional de EE.UU.”, afirmó el texto oficial.

La visita del director de la CIA a Cuba constituye un hecho poco común y ocurre en medio de uno de los momentos más delicados para el régimen cubano, marcado por una profunda crisis económica, apagones, escasez y un éxodo migratorio sin precedentes.

El antecedente inmediato fue la reunión secreta del Departamento de Estado en La Habana el 10 de abril, el primer aterrizaje de un avión oficial estadounidense en Cuba desde 2016, donde se abordaron la liberación de presos políticos, la apertura de internet mediante Starlink y la presencia de grupos extranjeros en la isla.

La publicación del encuentro por parte del régimen cubano parece además buscar un impacto político y simbólico, al mostrar que Washington mantiene abiertos canales de comunicación con La Habana pese al deterioro de las relaciones bilaterales.

La pregunta que queda abierta tras el comunicado de hoy es si la CIA, que solicitó expresamente esta reunión, aceptó la versión del régimen sobre la ausencia de instalaciones extranjeras, o si ese punto seguirá siendo el principal obstáculo para cualquier acuerdo que implique sacar a Cuba de la lista de patrocinadores del terrorismo.