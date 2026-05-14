PCC asegura que demostró al director de la CIA que Cuba no es una amenaza para EE.UU.

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El Partido Comunista de Cuba (PCC) publicó este jueves un comunicado oficial en el que afirmó que los intercambios sostenidos con una delegación de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) encabezada por su director, John Ratcliffe, «permitieron demostrar categóricamente que Cuba no constituye una amenaza para la seguridad nacional de EE.UU., ni existen razones legítimas para incluirla en la lista de países que, supuestamente, patrocinan el terrorismo».

Según el comunicado, fue el propio gobierno estadounidense quien solicitó la reunión, y la llamada «Dirección de la Revolución» aprobó la visita. El encuentro se celebró entre la delegación de Ratcliffe y su contraparte del Ministerio del Interior (MININT) cubano.

El régimen reiteró en el texto que la isla «no alberga, no apoya, no financia ni permite organizaciones terroristas o extremistas», y añadió que «no existen bases militares o de inteligencia extranjera en su territorio» y que Cuba «nunca ha apoyado ninguna actividad hostil contra EE.UU. ni permitirá que desde Cuba se actúe contra otra nación».

Esa afirmación contrasta con informes del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), que identifican al menos 12 instalaciones chinas de inteligencia en territorio cubano, incluyendo instalaciones en El Salao, Bejucal, Calabazar y El Wajay, confirmadas como operativas desde al menos 2019.

La llegada del vuelo de la CIA a La Habana fue rastreada a través del vuelo SAM554, un Boeing C-40B Clipper procedente de la Base Conjunta Andrews en Washington, que aterrizó en el Aeropuerto Internacional José Martí alrededor de las 13:00 UTC. El prefijo SAM, de Misión Aérea Especial, está reservado exclusivamente para vuelos de alto nivel del gobierno estadounidense.

Ambas partes expresaron además «el interés en desarrollar la cooperación bilateral entre los órganos de aplicación y cumplimiento de la ley, en función de la seguridad de ambas naciones, regional e internacional», según el comunicado.

El eje central de la reunión fue la lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo, en la que la administración Trump reincorporó a Cuba el 20 de enero de 2025, pocas horas después de asumir su segundo mandato, revirtiendo una decisión de Biden.

La visita se produce en medio de una semana de intensa actividad diplomática. El pasado martes, Trump escribió en Truth Social: «Cuba pide ayuda, ¡y vamos a hablar!». El miércoles, Miguel Díaz-Canel declaró estar «dispuestos siempre al diálogo», mientras el canciller Bruno Rodríguez Parrilla anunció que Cuba está «dispuesta a escuchar las características» de la oferta de 100 millones de dólares en ayuda humanitaria propuesta por Washington, un giro notable respecto a su posición del 9 de mayo, cuando calificó la propuesta de «fábula».

Ratcliffe tiene antecedentes de misiones diplomáticas de alto nivel en la región. En enero de 2026 viajó a Caracas para reunirse con funcionarios venezolanos tras la captura de Nicolás Maduro, lo que convierte su visita a La Habana en la segunda de este tipo en menos de cuatro meses.

La administración Trump ha mantenido una política de presión máxima sobre el régimen cubano. Más de 240 sanciones impuestas desde enero de 2026, la interceptación de al menos siete tanqueros y al menos 25 vuelos de vigilancia militar cerca de las costas cubanas, en un contexto que el propio régimen describió como «complejo» en su comunicado de este jueves.