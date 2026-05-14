José Daniel Ferrer comenta el recibimiento a Donald Trump en China: "Esto molesta mucho a los comunistas cubanos"

El líder opositor cubano José Daniel Ferrer publicó este jueves un video en su cuenta de X comentando la ceremonia de bienvenida que el presidente chino Xi Jinping ofreció a Donald Trump en Pekín, y lanzó una lectura política directa: "Esto molesta mucho a los comunistas cubanos".

Ferrer, fundador y coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), observó con atención cada detalle del recibimiento y subrayó su carga simbólica: el líder que más presiona al régimen de La Habana fue agasajado con honores de Estado por el principal aliado de ese mismo régimen.

La ceremonia que motivó el comentario fue uno de los actos diplomáticos más espectaculares de la visita. Xi Jinping descendió 39 escalones alfombrados en rojo para recibir formalmente a Trump en el Gran Salón del Pueblo de Pekín, ante una salva de 21 cañonazos y la interpretación del himno nacional estadounidense por una banda militar.

Cientos de estudiantes chinos vestidos con ropa de colores brillantes formaron un pasillo de honor, agitando flores y banderas de China y Estados Unidos, mientras una guardia de honor del Ejército Popular de Liberación marchaba a paso de ganso con un oficial portando espada.

Trump -con traje oscuro y corbata roja- avanzó sonriente junto a Xi y en un momento de la ceremonia le dio una palmada amistosa en el brazo. La Plaza de Tiananmen fue completamente despejada para el acto.

La jornada culminó con un banquete de Estado en el Gran Salón del Pueblo, donde Trump agradeció la hospitalidad china llamando a Xi "mi amigo" y calificó el encuentro como "probablemente la mayor cumbre de la historia".

Para el opositor, el significado político de esas imágenes va más allá de la diplomacia bilateral. Él ha denunciado sistemáticamente que China es uno de los pilares que sostiene al castrismo en el poder, junto a Rusia, Irán y Corea del Norte.

Ver a Trump -a quien Ferrer califica como "la principal esperanza" del pueblo cubano- recibido con máxima pompa por Pekín tiene, en su lectura, una dimensión que incomoda directamente a La Habana.

La visita de Trump a China -la primera de un presidente estadounidense en ejercicio al país asiático en casi nueve años- se enmarca en la distensión comercial iniciada tras la tregua pactada en Busan, Corea del Sur, en octubre de 2025, que suspendió aranceles que habían escalado al 145 % por parte de Washington y al 125 % por parte de Pekín.