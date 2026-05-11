Delcy Rodríguez viaja a Países Bajos para «defender» a Venezuela ante la CIJ por el Esequibo

Vídeos relacionados:

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, llegó este domingo a Países Bajos para encabezar la delegación venezolana en las audiencias públicas de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre la disputa territorial con Guyana por la región del Esequibo, cuya última jornada se celebra este lunes en La Haya.

Rodríguez aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Ámsterdam-Schiphol, donde fue recibida por el canciller Yván Gil y el ministro de Comunicación, Miguel Ángel Pérez Pirela, quienes forman parte de la delegación junto al equipo legal liderado por el abogado José Manuel Rodríguez.

«En nombre del pueblo venezolano, hemos llegado a los Países Bajos para defender la majestad y el vigor del Acuerdo de Ginebra de 1966. No hay duda de que el único titular de la Guayana Esequiba es Venezuela y siempre reivindicaremos sus derechos legítimos e históricos sobre este territorio», escribió Rodríguez en Telegram.

En un comunicado de la presidencia venezolana recogido por Reuters, Rodríguez fue más contundente: «Venezuela defenderá vigorosamente su soberanía sobre el Esequibo, una región histórica y legalmente nuestra. Esta corte no tiene jurisdicción, pero asistimos para exponer el complot colonialista orquestado por Guyana y sus patrocinadores imperiales».

El viaje tiene una dimensión política adicional: es la primera gran actuación de Rodríguez en el escenario internacional desde que asumió la presidencia encargada de Venezuela el 5 de enero de 2026, tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses.

Maduro fue detenido el 3 de enero de 2026 en el marco de la llamada Operación Resolución Absoluta y trasladado a Estados Unidos para enfrentar cargos de narcoterrorismo, lo que dejó a Rodríguez al frente del gobierno chavista.

La disputa gira en torno a la validez del Laudo Arbitral de París del 3 de octubre de 1899, que fijó la frontera entre la entonces Guayana Británica y Venezuela. Caracas declaró nulo ese dictamen en 1962, alegando irregularidades, y sostiene que el único instrumento jurídico válido es el Acuerdo de Ginebra de 1966, que establece una vía de negociación directa bilateral.

Guyana demandó a Venezuela ante la CIJ en 2018, y el tribunal declaró admisible la demanda el 6 de abril de 2023. En diciembre de ese año, la CIJ emitió medidas provisionales ordenando a Venezuela no alterar el statu quo en el Esequibo; Caracas las rechazó como no vinculantes.

El canciller Yván Gil calificó el pasado viernes los argumentos finales de Guyana ante la CIJ de «negacionistas y repetitivos» y reiteró que la disputa terminará con una negociación directa sin intervención de terceros.

Desde el lado guyanés, el canciller Hugh Todd respondió que «el proceso de la CIJ es el único camino pacífico hacia adelante» y advirtió que «la postura agresiva de Venezuela amenaza la estabilidad regional».

El territorio en disputa, de unos 160,000 kilómetros cuadrados, representa cerca de dos tercios del actual territorio de Guyana y es rico en petróleo, minerales y biodiversidad. Desde los descubrimientos de ExxonMobil en 2015, las apuestas económicas se han disparado: Guyana produce actualmente alrededor de 916,000 barriles de petróleo por día en el bloque Stabroek y registró ingresos récord de más de 761 millones de dólares en el primer trimestre de 2026.

Las tensiones en torno al Esequibo escalaron en agosto de 2025, cuando la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, declaró que concedería acceso a su territorio a Estados Unidos si Washington lo solicitara para defender a Guyana, y Francia desplegó efectivos militares en el Caribe en ese mismo contexto.

Los analistas advierten que un fallo definitivo de la CIJ podría tardar años, lo que convierte la audiencia de hoy en un paso más de un proceso que se perfila como uno de los litigios territoriales más prolongados del continente.