Trump agradece hospitalidad de China en cena oficial con Xi Jinping: «Mi amigo»

Trump interviene durante el banquete de Estado en el Gran Salón del Pueblo de Beijing.

El presidente Donald Trump pronunció este jueves un discurso en el banquete de Estado celebrado en el Gran Salón del Pueblo de Pekín, donde agradeció al presidente Xi Jinping la bienvenida recibida y lo llamó «mi amigo» ante la delegación china reunida para la cena oficial.

«Fue un día fantástico y, en particular, quiero agradecer al presidente Xi, mi amigo, por esta magnífica bienvenida. Y realmente fue una bienvenida magnífica como ninguna otra, y por recibirnos tan generosamente en esta visita de Estado tan histórica», declaró Trump en el banquete, según video difundido por la cuenta oficial de respuesta rápida de la Casa Blanca.

El mandatario también destacó el contenido de las reuniones previas al banquete: «Tuvimos conversaciones y reuniones extremadamente positivas y productivas hoy con la delegación china. Y esta noche es otra preciada oportunidad para hablar entre amigos de algunas de las cosas que discutimos hoy, todo bueno para Estados Unidos y para China».

La jornada central de la visita incluyó una ceremonia de bienvenida con honores militares, una reunión bilateral de aproximadamente dos horas con Xi Jinping, una visita al Templo del Cielo y el banquete de Estado por la noche.

Tras el encuentro bilateral, Trump había sido aún más directo: «La relación entre China y EE.UU. va a ser mejor que nunca», afirmó el presidente estadounidense.

Xi Jinping, por su parte, felicitó a Estados Unidos por el 250° aniversario de su fundación durante la reunión bilateral.

La delegación estadounidense que acompañó a Trump incluyó al secretario de Estado Marco Rubio y al empresario Elon Musk, lo que subraya la dimensión tanto diplomática como empresarial de la visita.

El viaje a Pekín, que se desarrolla del 13 al 15 de mayo, es la primera visita de Trump a China desde noviembre de 2017, cuando también fue recibido con un banquete de Estado en el mismo recinto.

El encuentro se enmarca en un proceso de distensión tras una intensa guerra comercial entre ambas potencias, con aranceles que llegaron al 145% por parte de Estados Unidos y al 125% por parte de China, suspendidos mediante una tregua pactada en octubre de 2025 en Busan, Corea del Sur.

Antes de partir, Trump había adelantado desde el Air Force One cuál sería el eje de la cumbre: «Vamos a hablar con el presidente Xi de muchas cosas. Yo diría, más que nada, de comercio».

Para este viernes está prevista una comida de trabajo entre ambos líderes antes del regreso de Trump a Estados Unidos, lo que podría arrojar los primeros resultados concretos de esta histórica visita.