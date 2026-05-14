Cubanoamericano Bernie Navarro, embajador de EE. UU. en Perú: «Con Donald Trump sí se va a hacer el cambio en Cuba»

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Bernie Navarro, embajador de Estados Unidos en Perú e hijo de exiliados cubanos, expresó su convicción de que bajo la administración de Donald Trump “sí se va a hacer el cambio en Cuba”.

«Yo creo que sí, con Donald Trump sí se va a hacer el cambio en Cuba, creo que la señal está ahí y creo que estamos hablando como nunca antes con ese tema», declaró Navarro ante la periodista Gloria Ordaz, en entrevista exclusiva concedida a Telemundo 51.

Navarro, nacido y criado en Miami, explicó que su historia personal como hijo de exiliados marca su visión diplomática. «Traigo la convicción de lo que pensamos del comunismo y eso también lo vemos mucho en el Perú. Vemos que hay mucha influencia de Cuba en el Perú», aseguró.

Sus declaraciones se alinean con el mensaje que la administración Trump ha transmitido en los últimos meses. En febrero de 2026, Mike Hammer, jefe de misión de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, ya había dicho ante la diáspora cubana en Madrid: «El cambio en Cuba se va a realizar».

Navarro forma parte de una estrategia deliberada de Trump de colocar cubanoamericanos en puestos clave de la diplomacia, especialmente en América Latina. Junto a él, el secretario de Estado Marco Rubio —hijo de inmigrantes cubanos— lidera la política exterior, mientras Kevin Marino Cabrera ocupa la embajada en Panamá, Peter Lamelas la de Argentina y Benjamín León Jr. la de España.

El pasado 8 de mayo, Hammer publicó una fotografía junto a Navarro, Cabrera y Lamelas con la pregunta retórica: «¿Por qué será que los cubanos son tan exitosos fuera de Cuba?», una provocación directa al régimen de La Habana.

En la entrevista, Navarro también habló de su larga amistad con Rubio, a quien conoce desde la infancia y a quien apoyó como director de finanzas durante su campaña presidencial. «Somos amigos desde niños… después que salimos de la universidad empezamos en el proceso político juntos involucrados en los temas políticos del sur de la Florida y esa amistad creció», relató.

Sobre el secretario de Estado, añadió: «Yo sabía que Marco Rubio iba a ser algo grande… sabía que es una persona que nada más se conoce en una generación».

Navarro fue designado por Trump en mayo de 2025, confirmado por el Senado el 19 de diciembre de ese año y juramentado el 13 de enero de 2026 por el propio Rubio en Washington. Trump lo eligió precisamente por su conocimiento previo del país andino: su esposa Claudia es peruana y sus hijos son peruanoamericanos. «Eso es lo que quería el presidente, que desde el primer momento empezara y no hubiese un aprendizaje», explicó el embajador.

Entre sus prioridades diplomáticas, Navarro destacó el impulso comercial: «La cosa más importante que tenemos que hacer como embajador es ser el jefe de negocios para nuestros negocios». También subrayó el peso estratégico del país andino: «Perú es clave para la estabilidad de la región, para la economía y para la prosperidad del área».

Las declaraciones de Navarro llegan en un momento de presión máxima de Washington sobre La Habana: la administración Trump ha acumulado más de 240 sanciones contra el régimen, reincorporó a Cuba a la lista de patrocinadores del terrorismo el 20 de enero de 2025 y firmó una orden ejecutiva en enero de 2026 que declara a Cuba «amenaza inusual y extraordinaria» para la seguridad nacional de Estados Unidos.