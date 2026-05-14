Trump asiste a cena de banquete estatal ofrecida por el presidente Xi Jinping en China

El presidente Donald Trump asistió este jueves a una cena de banquete estatal ofrecida en su honor por el presidente chino Xi Jinping en el Gran Salón del Pueblo de Pekín, acto protocolario más solemne de la visita de Estado que el mandatario estadounidense realiza a China del 13 al 15 de mayo.

La cuenta oficial de la Casa Blanca en X difundió un video que muestra a Trump y miembros de su delegación llegando al interior del monumental edificio, con sus características paredes de paneles dorados y columnas rojas con ornamentos dorados, en un ambiente de máxima solemnidad diplomática.

El banquete es el colofón de una jornada intensa que incluyó una ceremonia formal de bienvenida en las escalinatas del Gran Salón, con salva de 21 cañonazos e himno nacional estadounidense interpretado por una banda militar, seguida de una reunión bilateral de aproximadamente dos horas y media y una visita cultural al Templo del Cielo.

En la reunión bilateral, Trump calificó el encuentro como «probablemente la mayor cumbre de la historia» y declaró que «la relación entre China y EE.UU. va a ser mejor que nunca».

Xi Jinping, por su parte, abrió la reunión pidiendo a Washington «ser socios y no rivales» y afirmó que «los intereses comunes de China y EE.UU. superan sus diferencias».

Trump también destacó la composición de su delegación empresarial: «No quería el segundo o tercero de la compañía, quería solo a los mejores, y están aquí hoy para rendir respeto a usted y a China».

La delegación incluye al secretario de Estado Marco Rubio, al secretario de Defensa Pete Hegseth, al secretario del Tesoro Scott Bessent, y a los directivos Elon Musk (Tesla), Tim Cook (Apple) y Jensen Huang (Nvidia), quien se incorporó a última hora durante la escala del Air Force One en Alaska.

Trump aterrizó el miércoles en el Aeropuerto Internacional de Pekín Capital a las 19:50 hora local a bordo del Air Force One, recibido por el vicepresidente chino Han Zheng en una ceremonia con alfombra roja y honores militares.

Esta es la primera visita de un presidente estadounidense en ejercicio a China en casi nueve años, y la primera de Trump al país asiático desde noviembre de 2017, cuando Xi ofreció un banquete privado en la Ciudad Prohibida.

A diferencia de aquella ocasión, Melania Trump no acompaña al presidente en este viaje.

La cumbre se enmarca en el proceso de distensión comercial iniciado tras la tregua pactada en Busan, Corea del Sur, en octubre de 2025, que suspendió aranceles que habían escalado al 145 % por parte de Washington y al 125 % por parte de Pekín.

El menú del banquete probablemente incluye cocina Huaiyang, con platos como albóndigas de cerdo «cabeza de león», arroz frito de Yangzhou, pescado en salsa agridulce y tofu Wensi, considerada la opción más refinada de la diplomacia culinaria china.

El instituto Chatham House advirtió que «la agenda corta refleja una preferencia compartida por gestionar la rivalidad antes que resolverla», una lectura que resume el tono de una cumbre cargada de gestos simbólicos pero con tensiones estructurales aún sin resolver en materia de Taiwán, tecnología y competencia global.