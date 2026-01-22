"La potencia médica no produce ni aspirina": cubanos reaccionan a llegada del fármaco producido en China

Vídeos relacionados:

Ver más

El anuncio de la llegada a Cuba del primer envío de aspirina de 81 miligramos, producida en China mediante un acuerdo bilateral con la empresa Hubei C&C, desató una avalancha de comentarios en redes sociales, donde muchos cubanos reaccionaron con ironía, indignación o resignación ante lo que consideran otra muestra del deterioro del sistema de salud.

Según la versión oficial, el cargamento forma parte de la estrategia del Gobierno para “garantizar el acceso de la población a medicamentos esenciales” y busca cubrir la demanda nacional durante 2026. El texto subraya que la cooperación con la planta china de Wuhan se apoya en la infraestructura de la empresa Hubei C&C y en las ganancias obtenidas por la venta del PPG, con el propósito de asegurar la estabilidad del suministro.

Pero en las redes sociales el tono fue muy distinto. En el post de la noticia en el Facebook de CiberCuba Noticias, por ejemplo, la mayoría de los comentarios coincidieron en el escepticismo sobre el destino real del medicamento y en la crítica al discurso oficial de autosuficiencia sanitaria. “Arriba el blíster a 700 pesos. Esperen ese precio que no lo van a regalar, es una donación para el gobierno”, escribió un usuario, mientras otro resumió con sarcasmo: “Por la misma puerta que entra a las farmacias, sale”.

Otros mensajes cuestionaron la prioridad del anuncio: “Comida es lo que hace falta, no aspirinas. El pueblo muere de hambre”. Varios usuarios denunciaron que los medicamentos donados rara vez llegan a las farmacias estatales y acaban revendidos en el mercado informal: “Eso llega a todas partes menos a los verdaderos necesitados”, señaló una persona.

También se repitieron dudas sobre el uso del fármaco en el contexto epidemiológico del país: “¿La aspirina no está contraindicada para el dengue y otras patologías?, no entendí”, escribió alguien, a lo que otro respondió: “Hasta donde sé, sí está contraindicada”.

La frustración fue el sentimiento dominante. “Vergüenza les debe dar que ni aspirinas pueden producir en el país”, dijo un internauta. Otro, con tono irónico, añadió: “Aspirinas chinas… pues que desayunen, almuercen y cenen aspirinas, con la cantidad de apagones que hay”. Y una frase que se repitió en decenas de respuestas sintetizó el sentir popular: “La potencia médica no produce ni aspirina”.

Lo más leído hoy:

El escepticismo ciudadano refleja el desgaste de un sistema sanitario que atraviesa una de sus peores crisis en décadas. La escasez de medicamentos, el deterioro de la red farmacéutica y la dependencia de importaciones han obligado al régimen a recurrir a la cooperación con China y a promover tratamientos naturales como alternativa temporal.

En los últimos meses, el país ha potenciado la fabricación de jarabes y extractos de plantas en laboratorios provinciales, como los de la empresa Medilip, en Granma, una medida que pretende compensar la caída de la producción industrial, según un reporte reciente sobre la apuesta por productos naturales ante la crisis farmacéutica.

Mientras el gobierno presenta la llegada de las aspirinas chinas como un logro de cooperación internacional, buena parte de la población lo percibe como un recordatorio más de la dependencia externa y la precariedad interna. En redes sociales, las reacciones se multiplicaron en publicaciones recientes donde los cubanos expresaron, entre la ironía y el cansancio, su desconfianza hacia la gestión estatal y su temor de que el fármaco nunca llegue a las farmacias.