Marco Rubio: «No se puede cambiar el rumbo económico de Cuba mientras las personas que están al mando sigan en el poder»

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, afirmó este jueves que la economía cubana no tiene salida posible mientras el régimen que la controla permanezca en el poder, en declaraciones difundidas por el Departamento de Estado en su cuenta oficial de X tras una entrevista con Sean Hannity de Fox News grabada a bordo del Air Force One.
«Es mi opinión personal: no se puede cambiar la trayectoria económica de Cuba mientras las personas que hoy están al mando continúen en el poder. Eso es lo que tiene que cambiar, porque estas personas han demostrado ser incapaces», declaró Rubio. «Espero estar equivocado. Les daremos una oportunidad. Pero no creo que vaya a ocurrir».
En la misma entrevista, el secretario de Estado describió con crudeza la situación en la isla: «La riqueza en Cuba está controlada por una empresa propiedad de generales militares que se quedan con todo el dinero. Este es un país donde la gente literalmente come basura de las calles, pero esa empresa acumula 16,000 millones de dólares. Es una economía rota y no funcional».
La referencia apunta directamente a GAESA (Grupo de Administración Empresarial S.A.), el conglomerado de las Fuerzas Armadas cubanas que controla entre el 40% y el 70% de la economía formal de la isla, incluyendo hoteles, puertos, remesas y comercio exterior. El pasado 7 de mayo, Rubio anunció sanciones directas contra GAESA, su presidenta ejecutiva Ania Guillermina Lastres Morera y la empresa Moa Nickel S.A., calificando al conglomerado de «el corazón del sistema comunista cleptócrata de Cuba».
Las empresas extranjeras con vínculos a GAESA recibieron un plazo hasta el 5 de junio para cortar relaciones, bajo riesgo de sanciones secundarias habilitadas por la Orden Ejecutiva 14404 que el presidente Trump firmó el 1 de mayo.
Desde enero de 2026, la administración Trump ha acumulado más de 240 sanciones contra el régimen e interceptado al menos siete tanqueros, reduciendo las importaciones energéticas de Cuba entre el 80% y el 90%.
El diagnóstico de Rubio coincide con las proyecciones económicas más sombrías para la isla. La CEPAL estima una contracción del PIB cubano del 6,5% para 2026, la peor de América Latina, mientras que The Economist Intelligence Unit proyecta una caída del 7,2%. El economista Pedro Monreal advirtió que la caída podría alcanzar el 15%, lo que igualaría el peor año del Período Especial (14,9% en 1993).
En paralelo a la presión económica, EE.UU. ofreció 100 millones de dólares en ayuda humanitaria directa al pueblo cubano, a distribuir a través de la Iglesia Católica. El canciller Bruno Rodríguez Parrilla la calificó de «fábula» y «mentira de 100 millones de dólares», mientras el viceministro Carlos Fernández de Cossío la tildó de «sucio negocio político».
Ante esta reacción, el Departamento de Estado exigió al régimen rendir cuentas ante el pueblo cubano el pasado miércoles: «La decisión recae en el régimen cubano: aceptar nuestra oferta de asistencia o negar una ayuda crítica que salva vidas y, en última instancia, rendir cuentas ante el pueblo cubano por interponerse en el camino de esa asistencia».
La entrevista con Hannity se realizó mientras Rubio viajaba a China a bordo del Air Force One para reuniones con el presidente Xi Jinping, lo que subraya el contexto geopolítico más amplio en el que se enmarcan sus declaraciones sobre Cuba.
Preguntas frecuentes sobre las declaraciones de Marco Rubio y la situación económica en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué Marco Rubio cree que no se puede cambiar la economía de Cuba bajo el régimen actual?
Marco Rubio opina que el régimen cubano es incapaz de cambiar la trayectoria económica de la isla porque la riqueza está controlada por GAESA, un conglomerado militar que acumula grandes sumas de dinero sin beneficiar al pueblo cubano. Según Rubio, este sistema es el principal obstáculo para el desarrollo económico del país.
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¿Qué medidas ha tomado Estados Unidos contra GAESA y el régimen cubano?
Estados Unidos ha impuesto sanciones directas contra GAESA, su presidenta ejecutiva Ania Guillermina Lastres Morera y la empresa Moa Nickel S.A. Estas sanciones incluyen la congelación de activos bajo jurisdicción estadounidense y prohíben transacciones financieras con estas entidades para cortar sus vínculos económicos internacionales.
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¿Qué impacto han tenido las sanciones de Estados Unidos en la economía cubana?
Las sanciones han agravado la crisis económica en Cuba. Además, han reducido significativamente las importaciones energéticas, lo que ha resultado en apagones de hasta 25 horas. La salida de empresas extranjeras, como Sherritt International, también ha afectado la capacidad industrial del país.
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¿Cuál es la postura del gobierno cubano ante la oferta de ayuda humanitaria de Estados Unidos?
El gobierno cubano ha calificado la oferta de ayuda humanitaria de Estados Unidos de "fábula" y "mentira de 100 millones de dólares". A pesar de la crítica situación en la isla, el régimen ha optado por no aceptar la asistencia ofrecida a través de la Iglesia Católica, argumentando que es un "sucio negocio político".
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.