Trump invita al presidente chino Xi Jinping a EE.UU. en septiembre

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El presidente Donald Trump extendió este jueves una invitación formal al presidente chino Xi Jinping para que realice una visita de Estado a la Casa Blanca el 24 de septiembre de 2026, según publicó la Casa Blanca en su cuenta oficial de X.

La invitación, que se extiende también a la esposa de Xi, Peng Liyuan, se enmarca como visita recíproca a la hospitalidad ofrecida durante la visita de Estado de Trump a Pekín, que se desarrolla del 13 al 15 de mayo.

El líder estadounidense pronunció su discurso ante la delegación china durante el banquete oficial celebrado en el Gran Salón del Pueblo de Pekín.

"Fue un día fantástico y, en particular, quiero agradecer al presidente Xi, mi amigo, por esta magnífica bienvenida. Y realmente fue una bienvenida magnífica como ninguna otra, y por recibirnos tan generosamente en esta visita de Estado tan histórica" declaró Trump durante el banquete.

El mandatario estadounidense calificó las conversaciones del día como "extremadamente positivas y productivas" y describió la jornada como «otra preciada oportunidad para hablar entre amigos de algunas de las cosas que discutimos hoy, todo bueno para Estados Unidos y para China».

La jornada del jueves incluyó una ceremonia formal de bienvenida con salva de 21 cañonazos, una reunión bilateral de aproximadamente dos horas y media, una visita cultural al Templo del Cielo y el banquete de Estado.

Tras la reunión bilateral, Trump fue aún más enfático: "La relación entre China y EE.UU. va a ser mejor que nunca".

Xi Jinping, por su parte, pidió a Washington "ser socios y no rivales" y afirmó que "los intereses comunes de China y EE.UU. superan sus diferencias".

Sin embargo, el líder chino también lanzó una advertencia sobre Taiwán, señalando que las tensiones en torno a la isla podrían derivar en "«una situación extremadamente peligrosa".

La visita de Trump a China es la primera de un presidente estadounidense en ejercicio al país asiático en casi nueve años, y la primera del propio Trump desde noviembre de 2017.

La delegación estadounidense incluyó al secretario de Estado Marco Rubio, al secretario de Defensa Pete Hegseth, al secretario del Tesoro Scott Bessent, y a los directivos Elon Musk (Tesla), Tim Cook (Apple) y Jensen Huang (Nvidia).

Sobre la composición del grupo empresarial, Trump fue directo: "No quería el segundo o tercero de la compañía, quería solo a los mejores, y están aquí hoy para rendir respeto a usted y a China".

La cumbre se inscribe en el proceso de distensión iniciado tras la tregua comercial pactada en Busan, Corea del Sur, el 30 de octubre de 2025, que suspendió aranceles que habían escalado al 145 % por parte de Washington y al 125 % por parte de Pekín.

Para este viernes está prevista una comida de trabajo entre ambos líderes antes del regreso de Trump a Estados Unidos, lo que podría arrojar nuevos acuerdos antes de que concluya la visita.