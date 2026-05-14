Díaz-Canel acepta la ayuda de EE.UU. pero insiste en que "la situación humanitaria es fríamente calculada e inducida"

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Miguel Díaz-Canel publicó este jueves en X un mensaje en el que acepta la posibilidad de recibir la ayuda humanitaria de 100 millones de dólares ofrecida por EE.UU., al tiempo que aprovechó para culpar al embargo estadounidense de la crisis de Cuba y calificar la situación humanitaria de "fríamente calculada e inducida".

Díaz-Canel condicionó la aceptación a que la ayuda se entregue "en plena conformidad con las prácticas universalmente reconocidas para la ayuda humanitaria" y calificó el ofrecimiento de "inconsecuente y paradójico", ya que EE.UU. castiga al pueblo cubano "de modo sistemático y despiadado".

"Podría aliviarse el daño de un modo más fácil y expedito con el levantamiento o alivio del bloqueo, pues se conoce que la situación humanitaria es fríamente calculada e inducida", señaló.

El giro es llamativo: apenas 48 horas antes, el canciller Bruno Rodríguez Parrilla había calificado la oferta de "fábula" y "mentira de 100 millones de dólares", y el viceministro Carlos Fernández de Cossío la describió como un "sucio negocio político".

Este jueves, el régimen cubano retrocedió y se declaró dispuesto a escuchar las condiciones del ofrecimiento.

Fijó como prioridades "combustibles, alimentos y medicinas", una admisión implícita del colapso que el propio régimen ha generado tras décadas de mala gestión.

Lo que Díaz-Canel omite es que la crisis energética que fuerza ese giro es resultado de la gestión del propio gobierno.

El ministro de Energía, Vicente de la O Levy, admitió el miércoles que Cuba está sin absolutamente nada de combustible: "no tiene absolutamente nada de fuel, de diésel, solo gas acompañante". Entre diciembre de 2025 y finales de marzo de 2026, no llegó ningún barco de combustible a la Isla.

Este jueves, el déficit de generación eléctrica superó los 2,204 MW en el horario pico nocturno, rompiendo el récord de 2,113 MW registrado el miércoles. Los apagones afectan hasta el 70 % del país, con cortes de 20 a 22 horas diarias en La Habana. La termoeléctrica Antonio Guiteras, la mayor generadora del país, sufrió su novena avería del año.

La única excepción al desabastecimiento fue una donación rusa de 100,000 toneladas de crudo que llegó el 31 de marzo de 2026 y se agotó en mayo, evidenciando la dependencia del régimen de sus aliados y la fragilidad estructural del sistema.

El Departamento de Estado formalizó la oferta de los 100 millones el miércoles mediante comunicado oficial, precisando que los fondos se distribuirían a través de la Iglesia Católica y organizaciones humanitarias independientes, sin intermediación del Estado cubano.

El comunicado reveló además que Washington había hecho "numerosas ofertas privadas" previas, incluyendo Internet satelital gratuito vía Starlink, todas rechazadas por La Habana.

Esa exclusión del gobierno cubano en la distribución explica en parte el tono del mensaje de Díaz-Canel: al mencionar que la experiencia del régimen con la Iglesia Católica "es rica y productiva", el régimen intenta posicionarse como interlocutor legítimo en un esquema diseñado precisamente para prescindir de él.

El modelo propuesto por EE.UU. ya tiene un antecedente concreto: tras el huracán Melissa, en octubre, Washington canalizó nueve millones de dólares a través de Cáritas, beneficiando a unas 8,800 familias en provincias orientales, todo ello sin intermediación gubernamental.

Desde el Air Force One, el secretario de Estado Marco Rubio declaró que "lo que pasa en Cuba es inaceptable" y que el régimen "ha llevado a la Isla a la ruina". La CEPAL proyecta una contracción del PIB cubano del 6,5 % para 2026, la peor de América Latina.