Bruno Rodríguez pide apoyo a los BRICS ante una posible "agresión militar" de EE.UU.

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El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla intervino este jueves en la sesión abierta de la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de los BRICS, celebrada en Nueva Delhi, donde expuso que Cuba está bajo amenaza de agresión militar directa de Estados Unidos y pidió a la comunidad internacional que actúe para impedirla.
En su discurso, Rodríguez afirmó: "Mi país se encuentra bajo la amenaza de una agresión militar directa y sufre los efectos de un bloqueo brutal a los suministros de combustible, en lo que constituye una creciente amenaza a la paz y la seguridad internacionales".
El canciller rechazó tres medidas específicas de la administración Trump de este año: la Orden Ejecutiva del 29 de enero que impuso el embargo petrolero, la del 1 de mayo que establece sanciones secundarias contra entidades de terceros países que operen con Cuba, y las decisiones del Departamento del Tesoro del 7 de mayo.
Rodríguez pidió expresamente a los países presentes que se movilicen: "Pedimos a la comunidad internacional movilizarse para prevenir una aventura militar contra Cuba que provocaría una catástrofe humanitaria, derramamiento de sangre, la muerte de cubanos y de jóvenes estadounidenses, que desestabilizaría la región y tendría consecuencias incalculables".
El funcionario también rechazó la acusación de Cuba como amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. "Es Cuba la nación amenazada y agredida".
Describió el embargo como "un acto de genocidio y de castigo colectivo que genera un daño humano extraordinario", y achacó a la política estadounidense de los apagones, las dificultades en el bombeo de agua, la escasez de gas licuado y las afectaciones al transporte y los servicios médicos.
La intervención se produce en un contexto de crisis energética sin precedentes en Cuba, con un déficit eléctrico récord de más de 2,100 MW y apagones de hasta 22 horas diarias en La Habana.
La retórica de amenaza militar se ha intensificado en las últimas semanas: Trump afirmó el 2 de mayo que tomaría el control de Cuba "casi de inmediato", el 5 de mayo amenazó con desplegar el portaaviones USS Abraham Lincoln frente a la Isla, y el 12 de mayo el secretario de Defensa Pete Hegseth confirmó ante el Congreso que Cuba es una "amenaza para la seguridad nacional".
En el plano diplomático, Rodríguez agradeció el apoyo de China, Rusia, Vietnam e India, y propuso la creación de un repositorio BRICS para la ciencia y la investigación al servicio del Sur Global.
En paralelo a su intervención en Nueva Delhi, el mismo canciller anunció este jueves que Cuba está "dispuesta a escuchar" la oferta de 100 millones de dólares en ayuda humanitaria de EE.UU., que apenas dos días antes había calificado de "fábula".
Preguntas frecuentes sobre la intervención de Bruno Rodríguez en la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de los BRICS
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué Bruno Rodríguez pidió apoyo a los BRICS?
Bruno Rodríguez solicitó el apoyo de los BRICS debido a la amenaza de una posible agresión militar de Estados Unidos contra Cuba. El canciller cubano denunció esta amenaza y el bloqueo económico que afecta gravemente a la isla, pidiendo a la comunidad internacional que actúe para prevenir una intervención militar que podría tener consecuencias humanitarias catastróficas.
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¿Cuáles son las medidas de Estados Unidos que Cuba considera agresivas?
Cuba considera agresivas varias medidas de Estados Unidos, entre ellas la Orden Ejecutiva del 29 de enero de 2026 que impuso un embargo petrolero, las sanciones secundarias del 1 de mayo contra entidades de terceros países que operen con Cuba, y las decisiones del Departamento del Tesoro del 7 de mayo. Estas medidas han intensificado las dificultades económicas y sociales en Cuba.
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¿Cuál es la situación actual en Cuba en términos de energía y condiciones de vida?
Cuba enfrenta una crisis energética sin precedentes, con un déficit eléctrico récord de más de 2,100 MW y apagones de hasta 22 horas diarias en La Habana. Esta situación ha provocado dificultades en el suministro de agua, escasez de gas licuado y afectaciones significativas al transporte y los servicios médicos, empeorando las condiciones de vida de la población.
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¿Qué impacto humanitario ha tenido el embargo en Cuba?
Según Bruno Rodríguez, el embargo ha tenido un impacto humanitario significativo, duplicando la mortalidad infantil y dejando a cerca de 100,000 pacientes, incluidos 12,000 niños, en espera de cirugía. El embargo es descrito como un acto de genocidio y castigo colectivo que genera sufrimientos y carencias extremas a las familias cubanas.
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¿Qué postura ha adoptado Cuba ante la oferta de ayuda humanitaria de Estados Unidos?
Cuba ha mostrado disposición a escuchar la oferta de 100 millones de dólares en ayuda humanitaria de Estados Unidos, pero condiciona la apertura a que la propuesta esté libre de maniobras políticas y de intentos de aprovechar las carencias del pueblo cubano. Esto refleja la desconfianza del régimen cubano hacia las intenciones estadounidenses.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.