Bruno Rodríguez pide apoyo a los BRICS ante una posible "agresión militar" de EE.UU.

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El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla intervino este jueves en la sesión abierta de la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de los BRICS, celebrada en Nueva Delhi, donde expuso que Cuba está bajo amenaza de agresión militar directa de Estados Unidos y pidió a la comunidad internacional que actúe para impedirla.

En su discurso, Rodríguez afirmó: "Mi país se encuentra bajo la amenaza de una agresión militar directa y sufre los efectos de un bloqueo brutal a los suministros de combustible, en lo que constituye una creciente amenaza a la paz y la seguridad internacionales".

El canciller rechazó tres medidas específicas de la administración Trump de este año: la Orden Ejecutiva del 29 de enero que impuso el embargo petrolero, la del 1 de mayo que establece sanciones secundarias contra entidades de terceros países que operen con Cuba, y las decisiones del Departamento del Tesoro del 7 de mayo.

Rodríguez pidió expresamente a los países presentes que se movilicen: "Pedimos a la comunidad internacional movilizarse para prevenir una aventura militar contra Cuba que provocaría una catástrofe humanitaria, derramamiento de sangre, la muerte de cubanos y de jóvenes estadounidenses, que desestabilizaría la región y tendría consecuencias incalculables".

El funcionario también rechazó la acusación de Cuba como amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. "Es Cuba la nación amenazada y agredida".

Describió el embargo como "un acto de genocidio y de castigo colectivo que genera un daño humano extraordinario", y achacó a la política estadounidense de los apagones, las dificultades en el bombeo de agua, la escasez de gas licuado y las afectaciones al transporte y los servicios médicos.

La intervención se produce en un contexto de crisis energética sin precedentes en Cuba, con un déficit eléctrico récord de más de 2,100 MW y apagones de hasta 22 horas diarias en La Habana.

La retórica de amenaza militar se ha intensificado en las últimas semanas: Trump afirmó el 2 de mayo que tomaría el control de Cuba "casi de inmediato", el 5 de mayo amenazó con desplegar el portaaviones USS Abraham Lincoln frente a la Isla, y el 12 de mayo el secretario de Defensa Pete Hegseth confirmó ante el Congreso que Cuba es una "amenaza para la seguridad nacional".

En el plano diplomático, Rodríguez agradeció el apoyo de China, Rusia, Vietnam e India, y propuso la creación de un repositorio BRICS para la ciencia y la investigación al servicio del Sur Global.

En paralelo a su intervención en Nueva Delhi, el mismo canciller anunció este jueves que Cuba está "dispuesta a escuchar" la oferta de 100 millones de dólares en ayuda humanitaria de EE.UU., que apenas dos días antes había calificado de "fábula".