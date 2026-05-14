Cubano calienta las redes bailando reparto en pleno gym: "Qué rico es todo..."

Un cubano residente en las Islas Canarias se convirtió en protagonista de un nuevo viral del reparto cuando apareció bailando en pleno gimnasio al ritmo del tema «Dame un AAA» de Ya Ice Dilan y Bebeshito.

El video, publicado este miércoles por Maykel Chong (@maykelchong) en TikTok, dura 55 segundos y muestra al joven soltando los pasos del reparto entre máquinas y pesas, sin importarle el entorno.

La descripción del clip lo dice todo: «¿Con qué permiso?», escribió Chong junto a los hashtags #alegriaquenuncafalte, #productocubano y #reparteate.

El tema que suena de fondo, «Dame un AAA (Tita)», fue lanzado el 27 de marzo de 2026 bajo el sello Planet Records / JipMusic Global, con producción de DJ Honda y Roberto Ferrante.

El videoclip oficial, dirigido por Freddy Loons con una estética urbana inspirada en Mad Max, acumuló 750,000 reproducciones en YouTube en pocas semanas y fue catalogado como uno de los estrenos más comentados del reparto cubano en lo que va de año.

No es la primera vez que cubanos en Canarias convierten un espacio cotidiano en pista de baile improvisada.

En marzo de 2025, dos cubanos se hicieron virales bailando en tacones sobre una cinta de correr en un gimnasio al ritmo de «Tacto que llegó el reparto», también de Bebeshito.

Un mes después, en abril de 2025, jóvenes cubanos bailaron reparto dentro de un autobús en Tenerife, con el comentario que ya se volvió frase: «No importa el lugar, ponle reparto y calientan el local».

El fenómeno no se limita a España. Esta semana, Ya Ice Dilan formó un improvisado «pleno» en el aeropuerto de Roma al ritmo de «Tienes Remix», acumulando más de 110,000 reproducciones en SoundCloud.

El reparto cubano, subgénero urbano con raíces en la timba y la rumba, ha alcanzado en 2026 nuevos hitos internacionales: Dany Ome y Kevincito El 13 grabaron «Paciente» junto a Ozuna, considerado un momento histórico para el género, mientras Bebeshito ya había marcado presencia en la Billboard Latin Music Week 2025.

La diáspora cubana en las Islas Canarias, territorio con un vínculo histórico profundo con Cuba, sigue siendo uno de los focos más activos de esta expansión cultural, llevando el reparto a donde sea, incluso al gym.