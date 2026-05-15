Congresista Carlos Giménez: «El régimen en Cuba es una cínica, despótica junta de ladrones»

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El congresista republicano Carlos A. Giménez reaccionó este jueves con dureza a la visita del director de la CIA, John Ratcliffe, a La Habana, calificando al régimen cubano de «cínica, despótica junta de ladrones» en su primera declaración pública tras conocerse el encuentro.

Giménez publicó el mensaje en X bajo el hashtag #SOSCuba pocas horas después de que el propio régimen confirmara la reunión entre Ratcliffe y el Ministerio del Interior cubano, en uno de los contactos de más alto nivel entre Washington y La Habana en décadas.

«El régimen en Cuba es una cínica, despótica junta de ladrones. Estos matones terroristas saben que les quedan contados los días», escribió el legislador, representante del Distrito 28 de Florida y único congresista federal nacido en Cuba.

La visita de Ratcliffe fue confirmada por el régimen mediante un comunicado oficial publicado en el sitio del Partido Comunista de Cuba, en el que precisó que el encuentro fue solicitado por Washington y aprobado por «la Dirección de la Revolución».

El eje central de la reunión fue la lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo, en la que la administración Trump reincorporó a Cuba en febrero de 2025.

El régimen argumentó ante Ratcliffe que «Cuba no constituye una amenaza para la seguridad nacional de EE.UU., ni existen razones legítimas para incluirla en la lista», y reiteró que la isla «no alberga, no apoya, no financia ni permite organizaciones terroristas o extremistas».

La reacción de Giménez contrasta con el tono más cauteloso del secretario de Estado Marco Rubio, quien declaró ese mismo jueves a NBC que «es imposible cambiar el rumbo económico de Cuba mientras los líderes actuales permanezcan en el poder», aunque añadió: «tenemos que darle una oportunidad».

Un alto funcionario del Departamento de Estado también confirmó a NTN24 que Cuba tiene «una pequeña oportunidad para llegar a un acuerdo» y que el régimen «debería dejar de jugar».

La visita de Ratcliffe se enmarca en una semana de intensa actividad diplomática. El pasado martes, Donald Trump publicó en Truth Social: «Cuba pide ayuda, ¡y vamos a hablar!».

Miguel Díaz-Canel se declaró «dispuesto siempre al diálogo», y ese mismo jueves el canciller Bruno Rodríguez Parrilla suavizó la postura cubana sobre la oferta de 100 millones de dólares en ayuda humanitaria, señalando que Cuba está «dispuesta a escuchar las características del ofrecimiento».

El pasado miércoles, Giménez había acusado al régimen de rechazar más de 100 millones de dólares en alimentos ofrecidos por EE.UU., denunciando que la dictadura prefiere apropiarse de la ayuda para revenderla.

Ratcliffe ya había aplicado este modelo de diplomacia directa de inteligencia en enero de 2026, cuando viajó a Caracas en el marco de las negociaciones que derivaron en la captura de Nicolás Maduro, lo que convierte su visita a La Habana en una señal de la importancia estratégica que Washington asigna a este proceso.

Las empresas extranjeras con vínculos al conglomerado militar GAESA tienen hasta el 5 de junio de 2026 para cerrar operaciones con entidades cubanas sancionadas, fecha que marca el siguiente punto de presión en una negociación cuyo desenlace permanece abierto.