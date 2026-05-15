Embajada de EE.UU. en Cuba tras la salida de Sissi Abascal: «Entendemos lo doloroso que es ser forzada al exilio»

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La Embajada de Estados Unidos en Cuba expresó este jueves su orgullo por haber contribuido a la liberación de Sissi Abascal, la Dama de Blanco más joven de Cuba, al tiempo que reconoció el carácter doloroso de su situación: «Aunque le damos la bienvenida a los Estados Unidos, entendemos lo doloroso que es ser forzada al exilio».

El mensaje, publicado en X por el equipo consular de la embajada, estuvo acompañado de una fotografía de Abascal junto a una funcionaria estadounidense en lo que parece ser el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, donde la joven sostenía un pasaporte azul.

Sissi Abascal Zamora, de 27 años, llegó a Miami el 14 de mayo acompañada de su madre Annia Zamora —también Dama de Blanco y activista— y otros familiares, tras casi cuatro años y medio de prisión.

La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado también se pronunció, calificando su detención de «injusta» y reafirmando el compromiso de la Administración Trump con la liberación de todos los presos políticos cubanos: «Después de años de detención injusta por parte del ilegítimo régimen cubano, hoy damos la bienvenida a la defensora de la libertad de las Damas de Blanco, Sissi Abascal, y a su familia, tras ser forzados al exilio».

Abascal fue arrestada el 3 de noviembre de 2021 en Carlos Rojas, municipio de Jovellanos, provincia de Matanzas, por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021.

El Tribunal Municipal de Jovellanos la condenó a seis años de cárcel por desacato, atentado y desórdenes públicos, y comenzó a cumplir su condena el 27 de diciembre de 2021 en la prisión de mujeres La Bellotex, en Matanzas.

Su pena vencía el 5 de noviembre de 2027, por lo que le restaban aproximadamente 14 meses al momento de su liberación.

Dentro del penal, las autoridades la clasificaron como «presa negativa» por negarse a participar en actividades políticas obligatorias, le negaron al menos siete veces el cambio a un régimen penitenciario menos severo —la última en septiembre de 2025— y en octubre de 2022 le prohibieron recibir ropa de abrigo para dormir durante el invierno.

El 28 de agosto de 2025 fue operada de urgencia por bartolinitis sin que las autoridades notificaran a su familia.

La salida fue gestionada por la Fundación Rescate Jurídico, dirigida por el activista y empresario Santiago Álvarez desde Miami, mediante una visa humanitaria otorgada por el Departamento de Estado, cuya campaña «Injustamente Detenida» había incorporado su caso en septiembre de 2025.

«Después de mucho trabajo y paciencia, pues realmente fue un largo camino, finalmente logramos que la dictadura cubana libere a Sissi Abascal de la cárcel para que en Estados Unidos pueda atenderse sus problemas de salud», declaró Álvarez.

La organización Cubalex clasificó su salida como «libertad condicionada al exilio», un mecanismo habitual del régimen para desterrar opositores sin otorgarles beneficios penitenciarios dentro de Cuba.

La liberación de Abascal se produce en un contexto de represión sin precedentes: según Prisoners Defenders, en abril de 2026 Cuba registraba 1,260 presos políticos, nuevo récord histórico, incluyendo 35 menores de edad y 142 mujeres, de los cuales 358 fueron encarcelados por participar en las protestas del 11J.