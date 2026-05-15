Crimen en Villa Clara: Matan a chofer de triciclo eléctrico y le roban pertenencias

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Dairon Urbay Solan, un hombre de 40 años y vecino de Caibarién, fue hallado sin vida dentro de un cañaveral en la zona rural de Bartolomé, municipio de Remedios, Villa Clara, en un hecho que las autoridades investigan como un asesinato cometido durante un robo.

Según publicaciones en redes sociales de personas cercanas al caso, Dairon salió a trabajar como cualquier otro día. La última vez que fue visto con vida iba acompañado por un hombre que viajaba como cliente hacia la zona de Bartolomé.

Horas más tarde, campesinos encontraron su cuerpo en un cañaveral situado a pocos metros de la carretera entre Bartolomé y Zulueta.

Personas allegadas aseguran que habría sido estrangulado. La comunidad masónica de Caibarién, a la que pertenecía Dairon, confirmó que el cadáver presentaba “huellas de estrangulamiento”.

El presunto móvil del crimen habría sido el robo. Los agresores le habrían sustraído el triciclo eléctrico con el que trabajaba, además de su teléfono celular y una cadena de oro que llevaba consigo.

La preocupación entre sus familiares comenzó cuando no regresó a casa y dejó de responder el teléfono. En un primer momento pensaron que podía tratarse de los constantes apagones y problemas de comunicación que afectan la zona, pero con el paso de las horas la angustia terminó convirtiéndose en tragedia.

Uno de los elementos clave para la investigación es que el teléfono de Dairon fue encendido al día siguiente, alrededor de las seis de la mañana. Desde ese dispositivo se realizó una llamada desde Placetas, municipio situado a unos 40 kilómetros de Remedios.

Dairon era una persona muy querida en Caibarién. Trabajaba conduciendo un triciclo eléctrico y era prácticamente el sostén de dos ancianas con las que convivía. También era recordado como profesor de Artes Plásticas, graduado de la Escuela de Instructores de Arte.

Dentro de la masonería ocupaba el grado de Maestro Masón y ejercía como Primer Diácono de la Logia Martí de Caibarién.

Leonardo Rodríguez Alonso, integrante de esa logia, expresó el dolor de la comunidad masónica con un mensaje publicado en redes sociales: “Pedimos a todos los masones de Cuba nuestro ruego al GADU para que acoja al hermano y MM Dairon Urbay Solan”.

Captura de Facebook/Leonardo Rodríguez Alonso.

El asesinato se suma a una preocupante cadena de crímenes contra conductores de triciclos eléctricos en Cuba durante 2026. En abril, Adonis Fuentes González, de 35 años, fue asesinado en Cienfuegos durante un asalto similar para robarle el vehículo. El pasado 10 de mayo, Ramón Orlando Martínez murió apuñalado en Santiago de Cuba en circunstancias parecidas.

La muerte de Dairon ha provocado numerosas expresiones de dolor e indignación en redes sociales, en medio de la creciente preocupación por el aumento de la violencia y la inseguridad en Cuba.

El Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana registró 2,833 delitos verificados en 2025, lo que representa un aumento del 115 % respecto a 2024 y del 337 % en comparación con 2023. Los robos encabezaron la lista con 1,536 casos reportados, un incremento del 479 % desde 2023.

“Cuánto dolor has dejado”, escribió una amiga de Dairon entre las decenas de mensajes de despedida que inundaron las redes sociales tras conocerse la noticia.