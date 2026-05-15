Hasta una vaca vio a los funcionarios de la CIA, ¿y Díaz-Canel dónde estaba?

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El director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), John Ratcliffe, aterrizó este jueves en La Habana al frente de una delegación presidencial estadounidense, en uno de los contactos de más alto nivel entre Washington y el régimen cubano en décadas. El vuelo, identificado como SAM554 y procedente de la Base Conjunta Andrews, fue rastreado en tiempo real por cuentas especializadas antes incluso de que el propio régimen confirmara la visita.

Pero hubo una imagen que terminó robándose la atención en redes sociales: mientras funcionarios estadounidenses subían al avión para abandonar Cuba, una vaca apareció tranquila en uno de los alrededores del Aeropuerto Internacional José Martí, captada por las cámaras de Reuters. La escena, tan cubana como surrealista, resumió para muchos el contraste entre la visita de la poderosa delegación estadounidense y la realidad cotidiana de la isla.

Lo llamativo de la reunión no fue solo el nivel del encuentro, sino con quién se reunió Ratcliffe. Hasta el momento, no se ha informado de un encuentro con Miguel Díaz-Canel, el gobernante designado del país, sino con el ministro del Interior, Lázaro Alberto Álvarez Casas, y con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro y conocido como “El Cangrejo”.

El comunicado oficial del Partido Comunista de Cuba (PCC) intenta hacerse con las decisiones. “A partir de la solicitud presentada por el gobierno de EE.UU. de que se recibiera en La Habana una delegación presidida por el director de la CIA, John Ratcliffe, la Dirección de la Revolución aprobó la realización de esta visita y la reunión con su contraparte del Ministerio del Interior”, señaló la nota oficial.

La frase no pasó inadvertida: fue Washington quien pidió el encuentro, la llamada “Dirección de la Revolución” quien autorizó la visita y el MININT quien recibió a los estadounidenses. Díaz-Canel, que apenas un día antes había declarado estar “dispuestos siempre al diálogo en igualdad de condiciones”, quedó fuera del encuentro político más importante de la semana.

Para muchos observadores, la ausencia volvió a poner sobre la mesa quién detenta realmente el poder en Cuba. Mientras las cámaras seguían cada movimiento del avión estadounidense, el gobernante cubano desapareció del centro de la escena.

El patrón recuerda lo ocurrido en enero de 2026, cuando Ratcliffe viajó a Caracas tras la captura de Nicolás Maduro y sostuvo reuniones con Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela. En La Habana, el paralelismo fue inmediato: el jefe de la inteligencia estadounidense aterriza en Cuba y el régimen responde enviando al aparato de seguridad del Estado, no al presidente formal del país.

Uno de los temas centrales de la reunión fue la permanencia de Cuba en la lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo, a la que la administración Trump reincorporó a la isla el 20 de enero de 2025. El PCC insistió en que Cuba “no alberga, no apoya, no financia ni permite organizaciones terroristas o extremistas”, además de negar la existencia de bases extranjeras de inteligencia en el país.

Sin embargo, esa versión choca con informes del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), que han identificado al menos 12 instalaciones vinculadas a inteligencia china en territorio cubano desde 2019, incluyendo puntos en Bejucal, Calabazar, El Salao y El Wajay.

La visita ocurre además en medio de señales contradictorias entre Washington y La Habana. El martes, Donald Trump escribió en Truth Social: “Cuba pide ayuda, ¡y vamos a hablar!”. Dos días después, el canciller Bruno Rodríguez Parrilla suavizó la postura del régimen sobre la oferta estadounidense de 100 millones de dólares en ayuda humanitaria y afirmó que Cuba está “dispuesta a escuchar las características del ofrecimiento”, después de haber calificado la propuesta de “fábula” semanas atrás.

Ese mismo jueves, Marco Rubio endureció el mensaje al afirmar que “es imposible cambiar el rumbo económico de Cuba mientras los líderes actuales permanezcan en el poder”, aunque añadió: “Tenemos que darle una oportunidad”.

Desde marzo, Washington condicionó cualquier avance significativo a la salida de Díaz-Canel del poder. El simbolismo del jueves fue imposible de ignorar: el hombre cuya permanencia representa uno de los principales obstáculos para un acuerdo ni siquiera estuvo en la mesa de negociación.

Y mientras diplomáticos, espías y funcionarios discutían el futuro político de la isla, una vaca observaba el despegue desde los alrededores del aeropuerto habanero. Para muchos cubanos, la imagen terminó diciendo más sobre Cuba que cualquier comunicado oficial.