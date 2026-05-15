Reportan incendio en una bodega en Manicaragua

Un incendio consumió parte de la bodega conocida como La Deportiva, en el municipio de Manicaragua, provincia de Villa Clara, según un reporte publicado en Facebook.

El barrio, de acuerdo con el usuario Héctor Tol Etón (seudónimo) quedó consternado y los vecinos rodearon el lugar para observar cómo las llamas se extendían por la instalación.

Según testimonios de residentes, no había cobertura de señal telefónica para llamar directamente a los bomberos, por lo que fue necesario acudir a la policía para que se comunicara por radio con los servicios de emergencia.

Los bomberos llegaron al lugar, pero no contaron con agua suficiente para sofocar el fuego. «A pesar de existir la presencia de bomberos no hubo agua suficiente para apagar todo aquello y no hubo respaldo en ninguna institución cercana puesto que los ciclos de agua se extienden dos meses y más», señaló el reporte.

La escasez de agua es un problema estructural en Cuba que afecta directamente la capacidad de respuesta ante incendios, dejando a los cuerpos de bomberos sin el recurso básico para combatir el fuego en muchas zonas del país.

Una fuente oficial citada en el reporte indicó que el incendio fue provocado y que se investiga su origen.

El hecho no es aislado. En febrero de 2023, una bodega en Marianao fue incendiada presuntamente para robar aceite almacenado, y ese mismo año se registraron casos similares en una bodega de Centro Habana y en Holguín, lo que muestra un patrón recurrente en los establecimientos estatales de distribución de la canasta básica.

El incendio ocurre en un contexto de creciente tensión social en Manicaragua. El propio reporte señala que el municipio «ha mostrado un incremento en incidencias nocturnas entre carteles y acciones de protesta».

Este patrón es consistente con el panorama nacional: Cubalex documentó 275 protestas en espacios públicos durante el segundo semestre de 2025, con un aumento notable de carteles contestarios en todo el país.

Meses atrás, en agosto de 2024, vecinos de Manicaragua ya habían denunciado favoritismo y retención de mercancías en una tienda local, con una inspección provincial que detectó precios abusivos y venta de productos en mal estado.

Seis personas fueron condenadas por protestar en el municipio en octubre de 2024, con juicios celebrados aproximadamente un año después de su detención, según Cubalex.