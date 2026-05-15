La CIA revela fotos de la reunión secreta en La Habana

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La Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus sigla en inglés)publicó este jueves en su cuenta oficial de X fotografías de la reunión sostenida en La Habana entre el director de la agencia, John Ratcliffe, y altos funcionarios del Ministerio del Interior (MININT) cubano, un gesto inusual para una agencia de inteligencia que raramente documenta públicamente sus operaciones.
Las imágenes muestran una sala de conferencias formal con mesa ovalada, micrófonos, arreglos florales rojos y blancos, y participantes con auriculares de traducción simultánea. Algunos rostros aparecen deliberadamente difuminados. Una tercera fotografía muestra a los funcionarios en el exterior, frente a edificios de estilo habanero, junto a vehículos todoterreno blancos de alta gama.
El gobierno cubano confirmó la visita mediante un comunicado oficial del Partido Comunista de Cuba, señalando que fue solicitada por Washington y aprobada por la «Dirección de la Revolución». La contraparte cubana fue el MININT, encabezado por el ministro Lázaro Alberto Álvarez Casas.
Entre los participantes cubanos identificados figura Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como «El Cangrejo», nieto de Raúl Castro, teniente coronel del MININT y jefe de la Dirección General de Seguridad Personal. Su presencia en la reunión con Ratcliffe lo consolida como interlocutor privilegiado del régimen con Washington, ya que también habría participado en el encuentro secreto del 10 de abril.
El vuelo fue identificado como SAM554 (Special Air Mission), designación reservada para misiones gubernamentales de alto nivel de Estados Unidos, partiendo desde la Base Conjunta Andrews. Reuters captó en video la salida de la delegación estadounidense de Cuba este viernes.
El comunicado del régimen incluyó un punto que llamó especialmente la atención: la negación explícita de que existan instalaciones militares o de inteligencia extranjeras en la isla. «Una vez más se evidenció que la Isla no alberga, no apoya, no financia ni permite organizaciones terroristas o extremistas; ni existen bases militares o de inteligencia extranjera en su territorio», señaló el texto oficial.
La afirmación contrasta con evidencias documentadas. El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales identificó al menos 12 instalaciones chinas de inteligencia de señales en Cuba, con cuatro sitios principales: Bejucal, El Wajay, Calabazar y El Salao, este último a apenas 70 millas de la Base Naval de Guantánamo. La administración Biden confirmó su existencia en junio de 2023, operativas desde al menos 2019.
El secretario de Defensa Pete Hegseth confirmó ante el Congreso que buques de guerra rusos, incluido el submarino Kazán, han utilizado repetidamente puertos cubanos. A finales de abril, Marco Rubio acusó a Cuba de albergar inteligencia china, advirtiendo que «no vamos a permitir que ningún aparato militar, de inteligencia o de seguridad extranjero opere con impunidad a solo 90 millas de las costas de Estados Unidos».
La visita de Ratcliffe es el segundo contacto de alto nivel entre Washington y La Habana en menos de seis semanas. El primero ocurrió el 10 de abril, cuando una delegación del Departamento de Estado aterrizó en Cuba —primer vuelo oficial estadounidense desde 2016— para tratar la liberación de presos políticos, el acceso a internet vía Starlink y la presencia de grupos extranjeros en la isla.
La pregunta que queda abierta es si la CIA aceptó la versión del régimen sobre la ausencia de instalaciones extranjeras, o si ese punto seguirá siendo el principal obstáculo para cualquier acuerdo que implique sacar a Cuba de la lista de patrocinadores del terrorismo, donde fue reincorporada por la administración Trump en febrero de 2025.
Preguntas Frecuentes sobre la Reunión Secreta de la CIA en La Habana
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué el director de la CIA, John Ratcliffe, visitó Cuba?
John Ratcliffe, director de la CIA, visitó Cuba para reunirse con altos funcionarios cubanos, en un esfuerzo para abordar temas de seguridad y cooperación bilateral, además de discutir la situación de Cuba en la lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo.
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¿Qué temas se trataron en la reunión entre la CIA y el gobierno cubano?
Durante la reunión, se discutieron temas de cooperación en inteligencia, estabilidad económica y seguridad. Uno de los puntos centrales fue la permanencia de Cuba en la lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo, con el régimen cubano negando la existencia de bases militares o de inteligencia extranjeras en su territorio.
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¿Cuál fue la posición de Estados Unidos respecto a las relaciones con Cuba?
Estados Unidos expresó su disposición a dialogar con Cuba, pero condicionó cualquier avance a cambios fundamentales en el régimen cubano. La administración Trump enfatizó que Cuba debe dejar de ser un refugio para adversarios de EE.UU. en el hemisferio occidental.
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¿Qué se sabe sobre la existencia de bases de inteligencia extranjeras en Cuba?
A pesar de las negaciones del régimen cubano, informes del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales identifican al menos 12 instalaciones chinas de inteligencia en Cuba, con sitios principales en Bejucal, El Wajay, Calabazar y El Salao. La administración Biden había confirmado su existencia en 2023.
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¿Quiénes participaron en la reunión con el director de la CIA en La Habana?
En la reunión participaron John Ratcliffe, director de la CIA, y altos funcionarios del régimen cubano, incluyendo Lázaro Alberto Álvarez Casas, ministro del Interior, y Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como "El Cangrejo". La reunión fue solicitada por Washington y aprobada por la "Dirección de la Revolución".
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.