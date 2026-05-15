Director de la CIA se reunió con el jefe de la Dirección de Inteligencia del régimen cubano

Vídeos relacionados:
El director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), John Ratcliffe, se reunió este jueves en La Habana con el General de Brigada Ramón Romero Curbelo, jefe de la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior (MININT) cubano, una figura que hasta ahora operaba en las sombras del aparato represivo del régimen.
La identidad de Romero Curbelo fue revelada públicamente por Miguel Cossío, del Museo Americano de la Diáspora Cubana, a partir de las fotos que la propia CIA publicó en X —con los rostros de los funcionarios cubanos difuminados— sobre la reunión de Ratcliffe en La Habana.
«Este es el General Ramón Romero Curbelo, jefe de la Dirección de Inteligencia del régimen cubano. Es el 10 de Picas en nuestro The Cuban Deck. La comunidad de exiliados cubanoamericanos sabe muy bien quién es», escribió Cossío en su cuenta de X.
Romero Curbelo figura como el «10 de Picas» en The Cuban Deck (La Baraja Castrista), un proyecto lanzado en febrero de 2026 por el Museo Americano de la Diáspora Cubana y la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba que expone a 56 figuras clave del poder en la isla, siguiendo el modelo de las cartas de «más buscados» usadas por el ejército estadounidense en Irak.
Según reportes, el general desempeña un rol central en el aparato de seguridad del Estado cubano como figura clave en la estructura de inteligencia, contrainteligencia y control social del gobierno.
Su jefatura tiene autoridad directa sobre las fuerzas encargadas de sofocar protestas ciudadanas y monitorear a los grupos disidentes.
Además de Romero Curbelo, Ratcliffe se reunió con el ministro del Interior, Lázaro Álvarez Casas —sancionado por EE.UU. bajo la Ley Global Magnitsky por su rol en la represión— y con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como «El Cangrejo» o «Raulito», nieto de Raúl Castro y teniente coronel del MININT.
La visita se produce en un momento de crisis profunda para el régimen: el 65% del territorio cubano sufrió apagones simultáneos el pasado martes, y el ministro de Energía, Vicente de la O Levy, confirmó en televisión estatal que las reservas de petróleo se han agotado.
«El impacto del bloqueo nos está causando daños significativos... porque todavía no estamos recibiendo combustible», declaró De la O Levy.
Las penurias han desatado protestas con cacerolazos en barrios de La Habana, donde residentes de Playa gritaron «¡Enciende las luces!».
El régimen cubano fue el primero en revelar la reunión mediante un comunicado oficial, enmarcándola como un esfuerzo de «diálogo político» y aprovechando el encuentro para argumentar que Cuba «no constituye una amenaza para la seguridad nacional de EE.UU., ni existen razones legítimas para incluirla en la lista de países que, supuestamente, patrocinan el terrorismo».
Según fuentes de la CIA, Ratcliffe transmitió el mensaje del presidente Donald Trump: EE.UU. está dispuesto a negociar asuntos económicos y de seguridad, pero condicionado a que Cuba implemente «cambios fundamentales».
El secretario de Estado Marco Rubio fue tajante al valorar la situación en Fox News: «Es una economía rota, no funcional, e imposible de cambiar. No creo que podamos cambiar la trayectoria de Cuba mientras estas personas estén a cargo».
Preguntas Frecuentes sobre la Reunión entre la CIA y el Régimen Cubano
CiberCuba te lo explica:
¿Quién es Ramón Romero Curbelo y cuál es su papel en el régimen cubano?
Ramón Romero Curbelo es el jefe de la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior (MININT) cubano y desempeña un rol central en el aparato de seguridad del Estado cubano. Su jefatura tiene autoridad sobre las fuerzas encargadas de sofocar protestas ciudadanas y monitorear grupos disidentes. Además, es conocido como el "10 de Picas" en "The Cuban Deck", un proyecto que expone figuras clave del poder en Cuba.
Publicidad
¿Cuál fue el propósito de la visita del director de la CIA a La Habana?
El director de la CIA, John Ratcliffe, viajó a La Habana para entregar un mensaje del presidente Donald Trump, indicando que Estados Unidos está dispuesto a dialogar solo si Cuba realiza cambios fundamentales. Durante el encuentro se abordaron temas como la cooperación en inteligencia, estabilidad económica y seguridad, además de la permanencia de Cuba en la lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo.
Publicidad
¿Qué condiciones impuso Estados Unidos para negociar con Cuba?
Estados Unidos condicionó cualquier avance significativo a cambios fundamentales en Cuba, incluyendo dejar de ser un refugio para adversarios de Washington. Además, se hizo énfasis en que Cuba no puede seguir siendo un refugio seguro para adversarios en el hemisferio occidental, y se subrayó la necesidad de reformas económicas y de gobernanza.
Publicidad
¿Por qué es relevante la figura de Raúl Guillermo Rodríguez Castro en las negociaciones?
Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como "El Cangrejo", es nieto de Raúl Castro y tiene un papel clave como interlocutor en las relaciones entre Washington y La Habana. Su presencia en la reunión con la CIA refuerza su posición como figura importante en el aparato de seguridad del Estado cubano y en las negociaciones con Estados Unidos.
Publicidad
¿Cómo afecta la crisis energética actual en Cuba a las negociaciones con Estados Unidos?
La crisis energética en Cuba, caracterizada por apagones prolongados y escasez de combustible, ha aumentado la presión para que el régimen cubano considere las condiciones de diálogo propuestas por Estados Unidos. La falta de recursos energéticos ha desatado protestas y cacerolazos, lo que subraya la necesidad de un cambio y podría influir en la disposición del régimen para negociar.
Publicidad
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.