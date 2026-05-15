Director de la CIA se reunió con el jefe de la Dirección de Inteligencia del régimen cubano

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El director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), John Ratcliffe, se reunió este jueves en La Habana con el General de Brigada Ramón Romero Curbelo, jefe de la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior (MININT) cubano, una figura que hasta ahora operaba en las sombras del aparato represivo del régimen.

La identidad de Romero Curbelo fue revelada públicamente por Miguel Cossío, del Museo Americano de la Diáspora Cubana, a partir de las fotos que la propia CIA publicó en X —con los rostros de los funcionarios cubanos difuminados— sobre la reunión de Ratcliffe en La Habana.

«Este es el General Ramón Romero Curbelo, jefe de la Dirección de Inteligencia del régimen cubano. Es el 10 de Picas en nuestro The Cuban Deck. La comunidad de exiliados cubanoamericanos sabe muy bien quién es», escribió Cossío en su cuenta de X.

Romero Curbelo figura como el «10 de Picas» en The Cuban Deck (La Baraja Castrista), un proyecto lanzado en febrero de 2026 por el Museo Americano de la Diáspora Cubana y la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba que expone a 56 figuras clave del poder en la isla, siguiendo el modelo de las cartas de «más buscados» usadas por el ejército estadounidense en Irak.

Según reportes, el general desempeña un rol central en el aparato de seguridad del Estado cubano como figura clave en la estructura de inteligencia, contrainteligencia y control social del gobierno.

Su jefatura tiene autoridad directa sobre las fuerzas encargadas de sofocar protestas ciudadanas y monitorear a los grupos disidentes.

Además de Romero Curbelo, Ratcliffe se reunió con el ministro del Interior, Lázaro Álvarez Casas —sancionado por EE.UU. bajo la Ley Global Magnitsky por su rol en la represión— y con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como «El Cangrejo» o «Raulito», nieto de Raúl Castro y teniente coronel del MININT.

La visita se produce en un momento de crisis profunda para el régimen: el 65% del territorio cubano sufrió apagones simultáneos el pasado martes, y el ministro de Energía, Vicente de la O Levy, confirmó en televisión estatal que las reservas de petróleo se han agotado.

«El impacto del bloqueo nos está causando daños significativos... porque todavía no estamos recibiendo combustible», declaró De la O Levy.

Las penurias han desatado protestas con cacerolazos en barrios de La Habana, donde residentes de Playa gritaron «¡Enciende las luces!».

El régimen cubano fue el primero en revelar la reunión mediante un comunicado oficial, enmarcándola como un esfuerzo de «diálogo político» y aprovechando el encuentro para argumentar que Cuba «no constituye una amenaza para la seguridad nacional de EE.UU., ni existen razones legítimas para incluirla en la lista de países que, supuestamente, patrocinan el terrorismo».

Según fuentes de la CIA, Ratcliffe transmitió el mensaje del presidente Donald Trump: EE.UU. está dispuesto a negociar asuntos económicos y de seguridad, pero condicionado a que Cuba implemente «cambios fundamentales».

El secretario de Estado Marco Rubio fue tajante al valorar la situación en Fox News: «Es una economía rota, no funcional, e imposible de cambiar. No creo que podamos cambiar la trayectoria de Cuba mientras estas personas estén a cargo».