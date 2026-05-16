Asesor principal de Marco Rubio: «Las sanciones contra GAESA apuntan a fondos ilícitos»

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Jeremy P. Lewin, subsecretario interino de Estado y asesor principal del secretario Marco Rubio, afirmó este sábado que las nuevas sanciones estadounidenses contra GAESA apuntan directamente a los fondos ilícitos que las élites del régimen cubano han acumulado en cuentas bancarias secretas en el extranjero.

«El sistema comunista de Cuba es una cruel mentira. Mientras el pueblo sufre hambre, pobreza y represión, las élites corruptas del régimen han canalizado los recursos del país a una red secreta de cuentas bancarias en el extranjero para su beneficio personal. ¡Basta ya!», escribió Lewin en su cuenta de X (@SubsecretarioF).

Lewin precisó que las sanciones no solo persiguen al conglomerado militar, sino también a «las entidades extranjeras que los albergan, en cualquier parte del mundo», y exigió que el régimen devuelva esos recursos al pueblo cubano.

Las sanciones fueron anunciadas por Rubio el 7 de mayo y designan al propio conglomerado, a su directora la Brig. Gen. Ania Guillermina Lastres Morera y a la empresa minera Moa Nickel S.A.

Washington estima que GAESA acumula entre 18,000 y 20,000 millones de dólares en activos en el exterior, y que sus ingresos «probablemente superan en más de tres veces el presupuesto del Estado» cubano, según la orden ejecutiva firmada por el presidente Trump a finales de abril.

El conglomerado controla entre el 40% y el 70% de la economía cubana formal, incluyendo hoteles de lujo, cientos de gasolineras, supermercados, casas de cambio, el único operador de internet de la isla y el Banco Financiero Internacional, lo que le otorga un dominio sobre las reservas de divisas del país.

Todo ello opera en la más absoluta opacidad: GAESA no permite que el gobierno cubano audite sus cuentas.

En 2024, la contralora del Estado fue despedida tras 14 años en el cargo por admitir públicamente que no tenía acceso a las finanzas del conglomerado.

Rubio describió a GAESA como «una empresa privada que tiene más dinero que el propio gobierno» y que no destina un solo recurso a la población.

«Es una sanción contra esta empresa que le roba al pueblo cubano en beneficio de unos pocos», dijo el secretario de Estado durante su viaje al Vaticano, añadiendo: «vamos a hacer más».

Las empresas extranjeras tienen plazo hasta el 5 de junio para cortar sus operaciones con GAESA o enfrentar sanciones secundarias. Grandes navieras ya paralizaron operaciones con Cuba tras el anuncio.

La presión se intensifica en múltiples frentes. El director de la CIA, John Ratcliffe, viajó ayer a La Habana y se reunió con Raúl Guillermo Rodríguez Castro («El Cangrejo»), nieto de Raúl Castro y figura clave en las negociaciones con Washington, así como con el ministro del Interior y el jefe de inteligencia cubana.

Paralelamente, el Departamento de Justicia anunciará el 20 de mayo una acusación federal contra Raúl Castro por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996, que costó la vida a cuatro cubanoamericanos.

El presidente Miguel Díaz-Canel calificó la orden ejecutiva de Trump de «coercitiva», mientras el propio gobierno cubano admitió que sus reservas de petróleo se han agotado, añadiendo una presión económica sin precedentes al régimen.