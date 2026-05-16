Asesor principal de Marco Rubio: «Las sanciones contra GAESA apuntan a fondos ilícitos»

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Jeremy P. Lewin, subsecretario interino de Estado y asesor principal del secretario Marco Rubio, afirmó este sábado que las nuevas sanciones estadounidenses contra GAESA apuntan directamente a los fondos ilícitos que las élites del régimen cubano han acumulado en cuentas bancarias secretas en el extranjero.
«El sistema comunista de Cuba es una cruel mentira. Mientras el pueblo sufre hambre, pobreza y represión, las élites corruptas del régimen han canalizado los recursos del país a una red secreta de cuentas bancarias en el extranjero para su beneficio personal. ¡Basta ya!», escribió Lewin en su cuenta de X (@SubsecretarioF).
Lewin precisó que las sanciones no solo persiguen al conglomerado militar, sino también a «las entidades extranjeras que los albergan, en cualquier parte del mundo», y exigió que el régimen devuelva esos recursos al pueblo cubano.
Las sanciones fueron anunciadas por Rubio el 7 de mayo y designan al propio conglomerado, a su directora la Brig. Gen. Ania Guillermina Lastres Morera y a la empresa minera Moa Nickel S.A.
Washington estima que GAESA acumula entre 18,000 y 20,000 millones de dólares en activos en el exterior, y que sus ingresos «probablemente superan en más de tres veces el presupuesto del Estado» cubano, según la orden ejecutiva firmada por el presidente Trump a finales de abril.
El conglomerado controla entre el 40% y el 70% de la economía cubana formal, incluyendo hoteles de lujo, cientos de gasolineras, supermercados, casas de cambio, el único operador de internet de la isla y el Banco Financiero Internacional, lo que le otorga un dominio sobre las reservas de divisas del país.
Todo ello opera en la más absoluta opacidad: GAESA no permite que el gobierno cubano audite sus cuentas.
En 2024, la contralora del Estado fue despedida tras 14 años en el cargo por admitir públicamente que no tenía acceso a las finanzas del conglomerado.
Rubio describió a GAESA como «una empresa privada que tiene más dinero que el propio gobierno» y que no destina un solo recurso a la población.
«Es una sanción contra esta empresa que le roba al pueblo cubano en beneficio de unos pocos», dijo el secretario de Estado durante su viaje al Vaticano, añadiendo: «vamos a hacer más».
Las empresas extranjeras tienen plazo hasta el 5 de junio para cortar sus operaciones con GAESA o enfrentar sanciones secundarias. Grandes navieras ya paralizaron operaciones con Cuba tras el anuncio.
La presión se intensifica en múltiples frentes. El director de la CIA, John Ratcliffe, viajó ayer a La Habana y se reunió con Raúl Guillermo Rodríguez Castro («El Cangrejo»), nieto de Raúl Castro y figura clave en las negociaciones con Washington, así como con el ministro del Interior y el jefe de inteligencia cubana.
Paralelamente, el Departamento de Justicia anunciará el 20 de mayo una acusación federal contra Raúl Castro por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996, que costó la vida a cuatro cubanoamericanos.
El presidente Miguel Díaz-Canel calificó la orden ejecutiva de Trump de «coercitiva», mientras el propio gobierno cubano admitió que sus reservas de petróleo se han agotado, añadiendo una presión económica sin precedentes al régimen.
Preguntas frecuentes sobre las sanciones de EE.UU. a GAESA y su impacto en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Qué es GAESA y por qué EE.UU. ha impuesto sanciones contra esta entidad?
GAESA es un conglomerado militar cubano que controla entre el 40% y el 70% de la economía formal de la isla. EE.UU. ha sancionado a GAESA porque lo considera el núcleo del sistema comunista cleptocrático de Cuba, que acumula ingresos y activos ilícitos en el extranjero, beneficiando solo a las élites del régimen en detrimento del pueblo cubano.
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¿Cuáles son los objetivos de las sanciones impuestas por Estados Unidos a GAESA?
Las sanciones buscan aislar financieramente a GAESA y privar al régimen cubano de los activos ilícitos que sustenta su poder. También intentan presionar al gobierno cubano para que devuelva esos recursos al pueblo cubano y fomentar un cambio político en la isla al debilitar el control económico del régimen.
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¿Qué medidas incluye la Orden Ejecutiva 14404 contra GAESA y otras entidades cubanas?
La Orden Ejecutiva 14404 bloquea todos los bienes e intereses de GAESA bajo jurisdicción estadounidense, prohíbe transacciones financieras y comerciales con la entidad y extiende el riesgo de sanciones a instituciones financieras y empresas extranjeras que mantengan vínculos con GAESA.
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¿Cómo ha respondido el régimen cubano a las sanciones impuestas por EE.UU.?
El régimen cubano ha calificado las sanciones de coercitivas e ilegales, argumentando que son un castigo colectivo al pueblo cubano. Además, ha adoptado una postura defensiva, asegurando que no se rendirán ante la presión estadounidense y que la economía del país está amenazada por estas medidas.
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¿Qué impacto tienen las sanciones sobre la economía y la población cubana?
Las sanciones agravan la crisis económica de Cuba, limitando el acceso a divisas y recursos necesarios para la población. La economía cubana ya enfrenta una contracción significativa, con apagones prolongados, escasez de alimentos y medicamentos, y una caída drástica del turismo y las importaciones energéticas.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.