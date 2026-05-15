Donald Trump asegura haber visitado la residencia de Xi Jinping: «Es algo nunca visto»

El presidente Donald Trump reveló este viernes haber visitado la residencia privada del presidente chino Xi Jinping en Zhongnanhai, el complejo político más restringido de China, describiendo la experiencia como algo que «raramente ocurre».
«Fui al lugar donde él vive, lo cual es algo que raramente ocurre. Era hermoso. Era increíble. La gente nunca lo ha visto antes. Es increíble, en realidad. Almorzamos juntos. Tenemos un gran entendimiento», declaró Trump al concluir su visita de Estado a China.
Zhongnanhai es un recinto amurallado ubicado junto a la Ciudad Prohibida en Pekín que funciona como sede del Partido Comunista Chino y residencia oficial del jefe de Estado.
El acceso de líderes extranjeros a ese espacio es sumamente inusual, ya que las cumbres diplomáticas suelen celebrarse en el Gran Salón del Pueblo u otros espacios protocolarios.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de China confirmó que Xi recibió a Trump allí por la mañana, donde mantuvieron una reunión privada y un paseo por los jardines del complejo.
Trump también relató que Xi le atribuyó el mérito de haber revertido el declive de Estados Unidos. Según el mandatario estadounidense, el líder chino afirmó públicamente que «EE.UU. estaba en declive durante los últimos cuatro años» —en referencia a la era Biden— y que lo que Trump había hecho en sus «15 o 16 meses» de gobierno había sido «virtualmente un milagro», añadiendo que EE.UU. era «el país más candente del mundo».
«En ese punto, tenía 100% de razón», escribió Trump en Truth Social el jueves, reinterpretando las palabras de Xi como una crítica directa a la administración anterior.
La visita de Estado de Trump a China se desarrolló entre el 13 y el 15 de mayo, siendo la primera de un presidente estadounidense en ejercicio en casi nueve años y la primera del propio Trump desde noviembre de 2017.
La jornada principal del jueves incluyó una ceremonia de bienvenida con salva de 21 cañones en el Gran Salón del Pueblo, una reunión bilateral de aproximadamente dos horas y un banquete de Estado ofrecido por Xi.
En materia comercial, Trump anunció acuerdos que incluyen el compromiso de China de adquirir más de 200 aviones Boeing, con una promesa de hasta 750 aeronaves si la primera entrega resulta satisfactoria, lo que supondría el mayor pedido de la historia de la compañía.
Trump viajó acompañado del secretario de Estado Marco Rubio y una delegación de unos 30 grandes directivos de empresas estadounidenses.
La cumbre buscó consolidar la tregua comercial pactada en Busan, Corea del Sur, en octubre de 2025, que suspendió aranceles que habían alcanzado el 145% por parte de Washington y el 125% por parte de Pekín.
El mandatario también invitó formalmente a Xi Jinping y a su esposa Peng Liyuan a visitar Estados Unidos el 24 de septiembre de 2026, durante el banquete de Estado celebrado en Pekín.
Al despedirse de China con su característico gesto del puño en alto al subir las escalerillas del Air Force One, Trump calificó la cumbre como «probablemente la mayor de la historia» y describió su estancia como «un período de tiempo increíble e histórico».
Preguntas Frecuentes sobre la Visita de Donald Trump a China y su Reunión con Xi Jinping
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué es importante la visita de Donald Trump a la residencia de Xi Jinping?
La visita de Trump a la residencia de Xi Jinping en Zhongnanhai es significativa porque es un acceso sumamente inusual para líderes extranjeros. Este complejo es la sede del Partido Comunista Chino y la residencia oficial del presidente desde 1949. La mayoría de las cumbres diplomáticas se realizan en el Gran Salón del Pueblo, por lo que el acceso a este recinto privado subraya la importancia de la relación bilateral entre ambos líderes.
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¿Qué acuerdos comerciales se discutieron durante la visita de Trump a China?
Durante la visita, Trump anunció acuerdos comerciales que incluyen el compromiso de China de adquirir más de 200 aviones Boeing, con la promesa de hasta 750 aeronaves si la primera entrega resulta satisfactoria. Este acuerdo representa el mayor pedido en la historia de Boeing, subrayando la importancia de los lazos comerciales entre ambas naciones. Además, se discutió la extensión de la tregua comercial pactada en Busan, suspendiendo aranceles que habían alcanzado el 145% por parte de Estados Unidos y el 125% por parte de China.
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¿Cómo describió Donald Trump su relación con Xi Jinping durante la visita?
Donald Trump describió su relación con Xi Jinping como una de entendimiento y amistad. En sus declaraciones, Trump mencionó que ambos líderes tienen un gran entendimiento y que su relación es la más larga que ha existido entre presidentes de ambos países. Además, Trump expresó que la relación entre China y Estados Unidos va a ser mejor que nunca, destacando la importancia del vínculo personal para el fortalecimiento de las relaciones bilaterales.
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¿Qué otros temas se abordaron durante la cumbre entre Trump y Xi Jinping?
Además del comercio, se discutieron temas como Taiwán, Irán y la creación de una Junta de Comercio bilateral. Xi Jinping advirtió sobre las tensiones en torno a Taiwán, mientras que en el tema de Irán, Washington espera que China desempeñe un papel más activo. La cumbre también buscó estabilizar relaciones y gestionar rivalidades, sin resolver las tensiones estructurales de fondo.
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