Donald Trump asegura haber visitado la residencia de Xi Jinping: «Es algo nunca visto»

El presidente Donald Trump reveló este viernes haber visitado la residencia privada del presidente chino Xi Jinping en Zhongnanhai, el complejo político más restringido de China, describiendo la experiencia como algo que «raramente ocurre».

«Fui al lugar donde él vive, lo cual es algo que raramente ocurre. Era hermoso. Era increíble. La gente nunca lo ha visto antes. Es increíble, en realidad. Almorzamos juntos. Tenemos un gran entendimiento», declaró Trump al concluir su visita de Estado a China.

Zhongnanhai es un recinto amurallado ubicado junto a la Ciudad Prohibida en Pekín que funciona como sede del Partido Comunista Chino y residencia oficial del jefe de Estado.

El acceso de líderes extranjeros a ese espacio es sumamente inusual, ya que las cumbres diplomáticas suelen celebrarse en el Gran Salón del Pueblo u otros espacios protocolarios.

"Puerta de la Nueva China", entrada principal al complejo Zhongnanhai / Wikipedia

El Ministerio de Asuntos Exteriores de China confirmó que Xi recibió a Trump allí por la mañana, donde mantuvieron una reunión privada y un paseo por los jardines del complejo.

Trump también relató que Xi le atribuyó el mérito de haber revertido el declive de Estados Unidos. Según el mandatario estadounidense, el líder chino afirmó públicamente que «EE.UU. estaba en declive durante los últimos cuatro años» —en referencia a la era Biden— y que lo que Trump había hecho en sus «15 o 16 meses» de gobierno había sido «virtualmente un milagro», añadiendo que EE.UU. era «el país más candente del mundo».

«En ese punto, tenía 100% de razón», escribió Trump en Truth Social el jueves, reinterpretando las palabras de Xi como una crítica directa a la administración anterior.

La visita de Estado de Trump a China se desarrolló entre el 13 y el 15 de mayo, siendo la primera de un presidente estadounidense en ejercicio en casi nueve años y la primera del propio Trump desde noviembre de 2017.

La jornada principal del jueves incluyó una ceremonia de bienvenida con salva de 21 cañones en el Gran Salón del Pueblo, una reunión bilateral de aproximadamente dos horas y un banquete de Estado ofrecido por Xi.

En materia comercial, Trump anunció acuerdos que incluyen el compromiso de China de adquirir más de 200 aviones Boeing, con una promesa de hasta 750 aeronaves si la primera entrega resulta satisfactoria, lo que supondría el mayor pedido de la historia de la compañía.

Trump viajó acompañado del secretario de Estado Marco Rubio y una delegación de unos 30 grandes directivos de empresas estadounidenses.

La cumbre buscó consolidar la tregua comercial pactada en Busan, Corea del Sur, en octubre de 2025, que suspendió aranceles que habían alcanzado el 145% por parte de Washington y el 125% por parte de Pekín.

El mandatario también invitó formalmente a Xi Jinping y a su esposa Peng Liyuan a visitar Estados Unidos el 24 de septiembre de 2026, durante el banquete de Estado celebrado en Pekín.

Al despedirse de China con su característico gesto del puño en alto al subir las escalerillas del Air Force One, Trump calificó la cumbre como «probablemente la mayor de la historia» y describió su estancia como «un período de tiempo increíble e histórico».