Régimen cubano premia en Granma proyecto para formar “guardianes de la democracia socialista” desde la infancia

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El Consejo Electoral Provincial de Granma obtuvo el primer lugar en el I Taller Nacional de Innovación del órgano electoral cubano con el proyecto “Pequeños Guardianes de la Democracia Socialista”, una iniciativa que según sus organizadores, está concebida para inculcar valores políticos y electorales afines al régimen en niños y niñas desde edades tempranas.

Según la descripción oficial publicada este jueves en el perfil de Facebook del Consejo Electoral Provincial de Granma, la propuesta busca fomentar "valores cívicos, patrióticos y de participación ciudadana en las nuevas generaciones" y constituye "una muestra del compromiso del sistema electoral cubano con la formación de una cultura democrática sólida, basada en la educación, la responsabilidad social y el amor a la Patria".

Captura de Facebook/Consejo Electoral Provincial Granma

En las imágenes del evento se observa a una estudiante con uniforme escolar sosteniendo una urna electoral decorada con los colores de la bandera cubana, mientras adultos posan junto a carteles manuscritos con el nombre del proyecto.

La iniciativa se produce en un momento en que el régimen cubano intensifica el uso de menores en actos políticos. En lo que va de año, niños han sido movilizados a tribunales antiimperialistas en escuelas, festivales contra el embargo y marchas del Primero de Mayo.

Captura de Facebook/Consejo Electoral Provincial Granma

El proyecto también coincide con una creciente presión internacional sobre el modelo electoral cubano. Días atrás, el canciller Bruno Rodríguez no pudo responder durante una entrevista con la televisora ABC News qué ocurriría si los cubanos votaran libremente, limitándose a calificar al país de "una democracia diferente".

En abril, Díaz-Canel defendió ante la televisora NBC News que los líderes cubanos son elegidos "desde la base", al tiempo que omitió que las candidaturas son filtradas por comisiones afines al Partido Comunista y que no existe oposición legal en la isla.

La campaña oficialista #MiFirmaPorLaPatria, lanzada ese mismo mes, también generó rechazo masivo, con cubanos exigiendo elecciones libres en lugar de firmas de apoyo al régimen.

En ese contexto de cuestionamientos al sistema político, el régimen apuesta por consolidar su narrativa electoral desde la infancia, utilizando a menores como actores simbólicos de un proceso que no admite competencia ni oposición legal.