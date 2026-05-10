"Cuba es una democracia diferente": La respuesta de Bruno Rodríguez que desconcertó a periodista estadounidense

Vídeos relacionados:
El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla quedó en evidencia este domingo durante una entrevista emitida en el programa «Good Morning America» de ABC News, donde el reportero Whit Johnson lo presionó sobre elecciones libres, presos políticos y reformas de gobierno desde La Habana.
Cuando Johnson le preguntó qué teme que ocurriría si los cubanos pudieran votar libremente, Rodríguez respondió únicamente: «Usted está presentando un prejuicio», y no dijo nada más. El propio reportero lo señaló sin rodeos ante las cámaras: «Nunca respondió esa pregunta».
Antes de ese momento, el canciller había intentado esquivar el tema calificando a Cuba de «una democracia diferente» y argumentando que es «un país con su propia historia, con sus peculiaridades, y somos una nación libre e independiente».
Johnson le recordó en vivo que en Cuba los votantes enfrentan un solo candidato y un solo partido, sin posibilidad real de elección, y que un partido comunista socialista y esencialmente una sola familia han gobernado la isla durante casi siete décadas.
Rodríguez también afirmó de forma categórica: «No hay presos políticos en Cuba». Johnson refutó la declaración en directo, citando a organizaciones de derechos humanos que estiman que cientos de personas permanecen detenidas por razones políticas, incluyendo participantes en las protestas del 11J de 2021.
Organizaciones como Prisoners Defenders documentan hasta 1,250 presos políticos en Cuba, mientras que Justicia 11J contabilizó 775 presos políticos al 17 de abril, de los cuales 338 están vinculados directamente a las protestas del 11J.
Sobre las negociaciones con Washington, Rodríguez fue igualmente tajante: no ha habido «ningún progreso» en los contactos recientes entre ambos gobiernos.
La entrevista se produce en el contexto de una escalada sin precedentes. Desde enero de 2026, la administración Trump ha impuesto más de 240 sanciones contra el régimen, y el secretario de Estado Marco Rubio anunció nuevas sanciones contra GAESA —el conglomerado militar que controla entre el 40% y 70% de la economía formal cubana— y contra Moa Nickel S.A.
En una primera parte de la entrevista, emitida días antes, Rodríguez había acusado a Estados Unidos de tener «intención genocida» y advirtió que un ataque podría derivar en un «baño de sangre en Cuba».
Desde La Habana, Johnson describió una realidad devastadora: un cartón de huevos cuesta más que el salario mensual de un cubano promedio, el galón de gasolina alcanza los 40 dólares en el mercado negro, y las gasolineras permanecen cerradas porque nadie puede pagarlo.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) proyecta una contracción del PIB cubano del 6,5% para 2026, la peor de América Latina y el Caribe, mientras el economista Pedro Monreal advierte que la caída podría llegar al 15%, comparable al peor año del Período Especial.
La presentadora cubanoamericana Gio Benítez, quien condujo el segmento junto a Johnson, calificó la entrevista de «impactante» y recordó que su propia familia «lo perdió todo en la Cuba comunista». Johnson cerró su reporte con una conclusión que resume la situación: «Hay una creciente sensación de desesperación y muchas de las personas con las que hablamos sí quieren un cambio».
Preguntas Frecuentes sobre la Situación Política y Económica en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué Bruno Rodríguez dice que Cuba es una "democracia diferente"?
Bruno Rodríguez calificó a Cuba como una "democracia diferente" para intentar justificar la falta de elecciones libres y multipartidistas en la isla. Según Rodríguez, Cuba es un país con su propia historia y peculiaridades, lo que, a su juicio, define su sistema político único. Sin embargo, críticos señalan que este argumento es una estrategia para evadir las demandas internacionales de reformas democráticas.
¿Existen presos políticos en Cuba?
A pesar de las declaraciones del canciller Bruno Rodríguez de que "no hay presos políticos en Cuba", organizaciones de derechos humanos como Prisoners Defenders y Justicia 11J han documentado entre 775 y 1,250 presos políticos en la isla en 2026, muchos de ellos vinculados a las protestas del 11J de 2021. Estas cifras reflejan una realidad que el gobierno cubano niega oficialmente.
¿Cuál es la situación económica actual en Cuba?
La economía de Cuba enfrenta una grave crisis, con proyecciones de contracción del PIB del 6,5% al 15% para 2026, según la CEPAL y expertos como Pedro Monreal. La isla sufre apagones prolongados y escasez de combustible, agravados por las sanciones estadounidenses y la caída de subsidios venezolanos. La población se enfrenta a precios exorbitantes y una crisis humanitaria en aumento.
¿Qué impacto tienen las sanciones de Estados Unidos en Cuba?
Las sanciones impuestas por la administración Trump han incluido restricciones a entidades clave como el conglomerado militar GAESA y han reducido significativamente las importaciones energéticas de la isla. Estas medidas han exacerbado la crisis energética y económica en Cuba, contribuyendo a apagones prolongados y una escasez generalizada de recursos esenciales.
¿Qué opinan los ciudadanos cubanos sobre la situación del país?
Muchos cubanos culpan al gobierno por la crisis estructural que enfrenta el país. En entrevistas con medios internacionales como ABC News, ciudadanos han expresado su descontento y deseo de cambio, aunque también temen represalias por expresar sus opiniones. Encuestas independientes indican un alto nivel de insatisfacción con el gobierno y una demanda urgente de reformas políticas.
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.