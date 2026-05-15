Nuevo tarifazo en Cuba: gasolina en dólares sube hasta 2,60 dólares por litro

Cimex duplica el precio de la gasolina en dólares, mientras Cuba sigue hundida en apagones y escasez

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La corporación estatal Cimex, S.A. aplicó este viernes un nuevo aumento drástico al precio del combustible en Cuba, al fijar la gasolina especial B100 en 2,60 dólares por litro, casi el doble de su valor anterior en los canales dolarizados.

La medida quedó oficializada en la Circular Especial 03/2026, firmada por el presidente de la corporación, Héctor Oroza Busutil, con entrada en vigor a partir de las 12:00 horas de este viernes.

El documento, que comenzó a circular en redes sociales y desde CiberCuba confirmamos su veracidad con varias fuentes conocedoras del tema en la isla, establece además una nueva escala de precios minoristas para todos los combustibles comercializados en divisas.

Imagen: Facebook/Juan Juan al Medio

La gasolina especial B94 pasa a costar 2,00 USD por litro; la regular B90, 1,90 USD; la motor B-83, 1,80 USD; el diésel especial, 2,20 USD; y el diésel regular, 2,00 USD.

Hasta ahora, la gasolina especial se vendía oficialmente alrededor de 1,30 USD por litro en servicentros dolarizados, con restricciones de hasta 20 litros por persona. El salto aplicado este viernes representa, en la práctica, un tarifazo de casi el 100 %.

La medida se enmarca en la liberalización del precio del combustible anunciada por el Ministerio de Finanzas y Precios, que desde hoy permite a cada importador fijar su propio precio según costos reales de operación.

El propio ministerio reconoció que mantener un precio único "no se puede sostener económicamente en las presentes condiciones".

El tarifazo llega en el peor momento posible para la población. El ministro de Energía y Minas, Vicente de La O Levy, admitió el miércoles que Cuba "no tiene absolutamente nada de fuel, de diésel, solo gas acompañante" para generar electricidad, mientras el déficit de generación eléctrica superó el martes los 2,113 MW.

La reacción ciudadana en redes sociales fue de indignación generalizada. "De madre, 7 dólares y pico un galón de gasolina regular, debe ser la gasolina más cara del mundo, y si no lo es, está rondando la cima", escribió Oscar Rodríguez.

Luis Emilio Rico Díaz fue más directo: "¿En dólares? ¿El salario del pueblo cubano es en dólares? ¡Cuatro veces más caro que en cualquier país de América!".

Otros cubanos apuntaron a una estrategia deliberada del régimen. "El juego del calamar: desaparezco el producto de las unidades estatales, ven hasta qué precio el cubano de a pie lo paga y después te la meten sin vaselina. Así pasa con todo", denunció Yanaylet Oggunsita Jiménez.

Por su parte, Ubilquis Ramos Agüero resumió el sentir de muchos. "Ojalá exista gasolina para poder aunque sea arrancar los autos antes que se terminen de fastidiar".

El economista Elías Amor advirtió en días recientes que la liberalización podría beneficiar a mipymes vinculadas al Grupo de Administración Empresarial S.A. (Gaesa), el conglomerado empresarial de la élite militar cubana que controla aproximadamente 60 % de la economía.

"Siempre en las decisiones del régimen castrista hay gato encerrado, y aquí lo hay evidentemente", señaló Amor.

En el mercado informal, el litro de gasolina llegó a cotizarse entre 4,000 y 6,000 pesos cubanos en abril y mayo, equivalente a entre siete y 12 dólares al tipo de cambio informal, lo que convierte el nuevo precio oficial en apenas un punto de referencia para quienes tienen acceso a divisas, mientras la mayoría de los cubanos cobra su salario en pesos.