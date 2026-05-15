Cubana sobre los que se quieren ir a vivir a Cuba: "El sacrificio de inmigrar es tan grande que no podemos juzgar a nadie"

Una cubana residente en Costa Rica publicó el pasado lunes un video en TikTok en el que defiende a los cubanos que expresan en redes sociales su deseo de regresar a la isla, y critica con firmeza los comentarios despectivos que reciben quienes toman esa decisión.

La creadora, identificada como @gabenittez, grabó el video tras ver «demasiados» contenidos de compatriotas que anuncian su regreso a Cuba y reciben a cambio insultos y juicios en los comentarios.

«No podemos estar juzgando a las personas porque se quieran regresar. Y no significa que las personas sean unos cobardes, ni sean unas personas que no quieran trabajar», afirmó.

Su argumento central es que emigrar implica un sacrificio que va mucho más allá de lo económico: «¿Cuál es lo que tú estás sacrificando? Para eso estás sacrificando a tu familia. Muchos están sacrificando sus hijos, a sus amistades, a su forma de vida, a su identidad como persona».

La joven habla también desde su propia experiencia. Reconoce que en Costa Rica tiene «lo que en mi vida pensé poder tener en Cuba», pero no oculta el peso emocional de esa conquista material.

«Yo extraño todos los días de mi vida a mis padres, a mi familia. Yo literalmente estoy sola aquí. Tengo una familia enorme y todos están en Cuba y me duele todos los días de mi alma», confesó.

Uno de los momentos más crudos del video es cuando plantea el miedo que, según ella, acompaña a todo emigrante: «Perfectamente me puedo meter aquí cinco años sin ver a mi familia y de repente no tener familia. Dios bendito, también puede pasar eso, es un susto con el que uno vive constantemente».

La autora también rechaza el argumento de que quienes regresan lo hacen por ingenuidad o por no querer trabajar. Reconoce que algunos emigran con expectativas irreales, pero insiste en que muchos otros «han trabajado toda su vida, saben trabajar, se han metido muchísimas jornadas para poder sacar adelante a su familia y aún así no pueden».

«Hay que de verdad estar en la situación del inmigrante para uno saber lo que es y cómo uno se siente», subrayó.

El video se inserta en un debate que lleva meses activo en redes sociales. Desde enero de 2026, varios cubanos han publicado contenidos virales anunciando su regreso voluntario a la isla desde distintos países. Una cubana rompió en llanto al contar que su hermano decidió volver a Cuba con su esposa e hijos por no lograr estabilizarse legalmente en Estados Unidos. En abril, Yaniuska López anunció su regreso definitivo a Cuba tras residir en Angola, en otro video que generó miles de reacciones.

Este fenómeno ocurre en el contexto del mayor éxodo de la historia reciente de Cuba. Entre 2021 y 2024, cerca de 1,79 millones de cubanos abandonaron la isla, reduciendo la población residente a aproximadamente 8,6 millones, según estimaciones del demógrafo Juan Carlos Albizu-Campos.

Costa Rica ha sido históricamente tanto punto de tránsito como de asentamiento para cubanos. En 2016 quedaron varados allí unos 8,000 cubanos tras el cierre fronterizo de Nicaragua, y en años recientes muchos han reconstruido sus vidas en el país centroamericano, aunque los testimonios coinciden en describir el proceso como difícil y marcado por la distancia familiar.

«Dentro de unos años es que la vida te va a decir si realmente valió la pena o no», concluyó @gabenittez.