“Cuba está mala, pero soy feliz”: el regreso definitivo de esta cubana a la isla que muchos no entienden

Yaniuska López, conocida en TikTok como "La Cubanita" (@cubanita0101), anunció ayer su regreso a Cuba tras haber vivido en Angola, en un video cargado de emoción que generó reacciones divididas entre sus seguidores.

En el clip de casi dos minutos, la creadora de contenido explicó su decisión adelantándose a las críticas: "Regresar no significa fracasar, significa escuchar lo que verdaderamente necesito".

Yaniuska reconoció haber vivido momentos muy duros durante su estancia en Angola, aunque también experiencias positivas. "Hay decisiones que no se toman con la cabeza, se toman con el alma", afirmó.

Uno de los aspectos más emotivos del video fue la mención a su padre, quien permanece en el exterior. "También tengo mi corazoncito destrozado volviéndome a alejar de mi papá, pero sé que pronto vamos a estar juntos de nuevo", dijo.

A su llegada a Cuba, su pareja le preparó una sorpresa de bienvenida que la dejó, según sus propias palabras, "sorprendida y enamorada".

La creadora no ocultó la difícil situación que vive el país. "Cuba está malo, tampoco es un secreto, pero yo soy feliz y eso es lo más importante", señaló con franqueza.

Ante quienes puedan cuestionar su decisión, fue directa: "Sé que ustedes van a opinar mal, bien, van a decir está loca, ¿por qué lo hizo? Realmente es mi vida y yo quiero vivirla así".

Yaniuska también advirtió a sus seguidores que la mala conexión a internet en Cuba dificultará su actividad en redes sociales, aunque prometió seguir publicando contenido.

El regreso de Yaniuska se enmarca en un fenómeno creciente de cubanos que vuelven voluntariamente a la isla desde distintos países, documentando sus experiencias en redes sociales. Migdi Pérez regresó en febrero de 2026 tras 12 años en Miami, y Lisandra Acevedo Évora hizo lo mismo desde esa misma ciudad en abril de 2025, agotada por el alto costo de vida, la inestabilidad laboral y la soledad.

Estos retornos voluntarios contrastan con las deportaciones forzadas que también han llevado a miles de cubanos de regreso a la isla: Estados Unidos deportó más de 1,600 cubanos hasta diciembre de 2025 y al menos 286 más en febrero de 2026.

La conectividad aérea entre Angola y Cuba es uno de los mayores obstáculos para los cubanos residentes en ese país africano, ya que los vuelos son escasos y costosos, y muchos solo pueden viajar a la isla cada dos o tres años.

"A veces pensamos que irnos lejos es la solución, pero el corazón siempre sabe dónde quiere estar", concluyó Yaniuska, resumiendo en una frase la decisión que marcará esta nueva etapa de su vida.