Fotos: así fue la visita del director de la CIA a La Habana

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La CIA publicó este jueves en su cuenta oficial de X tres fotografías de la visita de su director, John Ratcliffe, a La Habana, acompañadas únicamente del texto «Havana, Cuba». La publicación, inusual para una agencia que raramente documenta públicamente sus operaciones, acumuló más de 2,4 millones de visualizaciones en pocas horas.

Las imágenes muestran una sala de conferencias formal con mesa ovalada, micrófonos, arreglos florales rojos y participantes con auriculares de traducción simultánea. Varios rostros aparecen deliberadamente difuminados por razones de seguridad. En otra de las fotografías se ve a John Ratcliffe junto a un SUV blanco —identificado como Toyota Land Cruiser GX-R— en las afueras de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, en el Malecón habanero, donde fue recibido por Mike Hammer, encargado de Negocios de la sede diplomática estadounidense.

La contraparte cubana en la reunión fue el Ministerio del Interior (MININT), encabezado por el ministro Lázaro Alberto Álvarez Casas, sancionado por Estados Unidos bajo la Ley Global Magnitsky desde enero de 2021. Entre los participantes cubanos identificados figuran también Ramón Romero Curbelo, jefe de la Dirección de Inteligencia del MININT.

El gobierno cubano confirmó la visita mediante un comunicado oficial del Partido Comunista de Cuba, señalando que fue «solicitada por Washington y aprobada por la Dirección de la Revolución». El régimen negó además que existan instalaciones militares o de inteligencia extranjeras en la isla, afirmación que contrasta con evidencias documentadas: el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales identificó al menos 12 instalaciones chinas de inteligencia de señales en Cuba.

Según fuentes de la CIA citadas por ABC News y el Miami Herald, Ratcliffe transmitió un mensaje del presidente Trump: Estados Unidos está dispuesto a dialogar en temas económicos y de seguridad, pero solo si Cuba realiza «cambios fundamentales».

La visita se produce en un momento de extrema tensión política, económica y energética en Cuba, con el régimen bajo presión interna por apagones prolongados, escasez de alimentos y combustible, y presión externa por la presencia documentada de inteligencia china y buques de guerra rusos en la isla. Reuters captó en video la salida de la delegación estadounidense de Cuba este viernes.

Que la propia CIA haya publicado las imágenes convierte la visita en un mensaje político y diplomático de alto perfil: Washington quiere que el mundo sepa que este contacto ocurrió y en qué términos.