Lo que pudo comprar este joven cubano con 10 dólares por el cumpleaños de su mamá en Cuba: "¿Qué crees?"

Un joven cubano conocido como Bloger Emanuel (@emanuelgonzalezmora) documentó en TikTok la odisea de comprarle un regalo a su madre con apenas 10 dólares que le envió un seguidor, en un video que resume la crisis económica que vive la isla.

El video, publicado el pasado miércoles con la descripción «¿el hijo más pobre o el más rico?», arranca con Emanuel saliendo a la calle con una misión clara: «no dejar que su cumpleaños pase por alto».

Su primera parada fue una tienda en dólares, donde la realidad lo golpeó de frente.

«La realidad, ni con dólares se resuelve: estantes vacíos, precios locos y nada que valiera la pena para ella», relató en el video.

Antes de salir, lanzó una pregunta que resume la paradoja del sistema cubano: «¿Puedes creer que en Cuba hay tiendas donde no puedes comprar con tu salario?».

Emanuel salió de la tienda, según sus propias palabras, «sintiéndose el hijo más pobre del mundo», pero no se rindió.

Cambió los 10 dólares en el mercado informal —a una tasa de 540 pesos por dólar, cercana a los 545 pesos que marcaba el mercado informal esta semana— y recibió 5,400 pesos cubanos.

Él mismo puso en perspectiva esa cifra: «me dieron 5,400 pesos, el salario de un maestro».

No exageraba: un maestro de primaria en Cuba gana alrededor de 3,000 pesos mensuales, equivalente a menos de seis dólares al cambio informal.

Con ese dinero, Emanuel caminó bajo el sol hasta una perfumería informal donde logró armar el regalo: una colonia a 2,500 pesos, una crema a 2,000 pesos y dos jabones a 475 pesos cada uno, para un total de 5,450 pesos en obsequios.

Para regresar a casa usó un bicitaxi que le costó 500 pesos adicionales de un dinero aparte.

El cierre del video es el más emotivo: la madre de Emanuel aparece agradecida y declara que «la mejor bendición que tengo es tener a mis dos hijos aquí, tener a mis padres al frente».

Emanuel remató con una reflexión que resonó entre sus seguidores: «Muchos esperan ser millonarios para hacer feliz a su familia. Mi mamá no quiere un regalo de estante, quiere saber que su hijo no se rindió hasta encontrar lo mejor para ella».

El video no es un caso aislado. En enero, otro joven cubano mostró en TikTok que con el doble —20 dólares— solo pudo comprar arroz, azúcar, aceite, jamón, salchichas y jabón.

El salario medio estatal en Cuba fue de 6,930 pesos en 2025, equivalente a entre 12 y 15 dólares al cambio informal, mientras la canasta básica mensual se estima entre 25,000 y 50,000 pesos, muy por encima de lo que cualquier trabajador estatal puede ganar.