Cubana regresa a Cuba con su bebé para que conozca a sus abuelos: "No importa las carencias, importa más el amor"

La creadora de contenido cubana Diame Espinosa publicó esta semana un emotivo video en TikTok en el que narra su regreso a Cuba junto a su bebé, con el único propósito de que la pequeña conociera a sus abuelos por primera vez.

En el clip de 58 segundos, Diame reconoce que antes del viaje recibió numerosas advertencias de sus seguidores sobre las condiciones en la isla: el dengue, los mosquitos y las carencias generales que atraviesa Cuba.

«Fueron muchos comentarios, de que si había pavón, de que si los mosquitos, de que la cuidara. Claro que sí, yo sabía lo que me iba a enfrentar, pero también sabía que iba a tener un sinnúmero de personas esperando por nosotras, listos para darnos todo su amor», explicó la joven.

A pesar de esas advertencias, Diame tomó la decisión de viajar de forma consciente y sin dudas.

«Porque qué mejor que el amor de los abuelos, y no iba a permitir que mi bebé se perdiera de eso. Única forma que tengo para tenerlos un poquito más cerquita», afirmó.

La preocupación de sus seguidores no era infundada: Cuba enfrenta en 2025 y 2026 brotes activos de dengue y chikunguña, con al menos 44 muertes reconocidas oficialmente por el propio gobierno, además de una crisis severa marcada por escasez de alimentos, medicamentos insuficientes y apagones constantes.

Sin embargo, para Diame el peso de esas realidades no supera el valor del reencuentro familiar.

«No importa las carencias, no importa las necesidades, importa más el amor de nuestra familia, el abrazo, el cariño de todas esas personas que nos quieren y que nos extrañan», declaró en el video.

El caso de Diame se inscribe en una tendencia que se ha consolidado en TikTok durante los últimos años: cubanos emigrantes que regresan a la isla para protagonizar reencuentros familiares, especialmente con bebés nacidos en el exterior que visitan Cuba por primera vez. En junio de 2025, una cubana viajó con su bebé para que su bisabuela de 99 años lo conociera, en un reencuentro multigeneracional que también se viralizó en esa plataforma.

En abril de 2026, otra cubana envió la ropa de su bebé a su madre en Cuba para que pudiera sentirlo cerca, en un gesto que conmovió a miles de usuarios.

Esta ola de reencuentros documentados en redes sociales es el reflejo directo de la mayor crisis migratoria de la historia reciente de Cuba: entre 2020 y 2024, más de 1,4 millones de cubanos abandonaron la isla, y hasta 2023 el 38% de las familias cubanas tenía al menos un integrante viviendo en el exterior.

Esa diáspora masiva ha generado una generación entera de niños nacidos fuera de Cuba que no conocen a sus abuelos, convirtiendo cada viaje de regreso en un momento de enorme carga emocional.

Diame cerró su mensaje con una dedicatoria a quienes aún no han podido cumplir ese sueño: «Deseo que si tú todavía no has cumplido este sueño, lo cumplas muy, muy pronto, porque sé que el abrazo de la familia es lo más importante que tenemos en nuestras vidas».