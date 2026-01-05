Hijo de Nicolás Maduro rompe el silencio tras la captura de su padre: “La historia dirá quiénes fueron los traidores”

Vídeos relacionados:
Nicolás Maduro Guerra, hijo del dictador venezolano capturado por Estados Unidos, Nicolás Maduro Moros, difundió un audio en redes sociales en el que asegura estar “tranquilo”, dice que su familia está “firme” y lanza un llamado directo a la movilización popular, mientras el país asimila el impacto de una operación militar sin precedentes.
“Nos van a ver en la calle, al lado de este pueblo”, afirma en el mensaje, grabado tras la operación militar estadounidense que culminó con la detención de Maduro Moros y de su esposa, Cilia Flores.
En el mensaje, el tono no es de duelo ni de repliegue. Es desafiante, cargado de épica política y de advertencias internas, en un contexto marcado por la incertidumbre y el miedo.
El audio, cuya autenticidad fue confirmada por su equipo a la agencia AFP y replicado por varios medios internacionales, muestra a un “Nicolasito” decidido a ocupar un rol más visible.
“Nos quieren ver débiles, no nos van a ver débiles”, insiste, mientras promete que el chavismo no se quebrará ante la presión externa ni ante lo que define como una ofensiva internacional.
Las palabras llegan cuando Nicolás Maduro enfrenta en Estados Unidos acusaciones por terrorismo y narcotráfico, y cuando su propio hijo figura como imputado en una corte federal de Nueva York. Hasta ahora, no se han hecho públicos detalles sobre la situación procesal de Maduro Guerra ni sobre una eventual orden de captura en su contra dentro de Venezuela.
Más allá del mensaje de resistencia, el audio deja entrever tensiones internas. “La historia dirá quiénes fueron los traidores”, advierte el diputado, en alusión a rumores no confirmados sobre filtraciones o fisuras dentro del círculo más cercano al poder. Es una frase que resuena con fuerza en un movimiento acostumbrado a cerrar filas, pero golpeado ahora por una detención que sacudió sus cimientos.
Mientras tanto, el chavismo ha comenzado a activar a su militancia. Desde el sábado se han registrado concentraciones y llamados a mantenerse “organizados”, aunque sin anuncios oficiales de protestas masivas.
En paralelo, el Tribunal Supremo de Justicia designó a la vicepresidenta Delcy Rodríguez como presidenta interina, con el respaldo de la Fuerza Armada, en un intento por mostrar continuidad institucional tras la captura del mandatario.
Rodríguez condenó la operación militar de Estados Unidos y reiteró que Nicolás Maduro sigue siendo, a su juicio, el único presidente legítimo del país. En un comunicado dirigido a la comunidad internacional, habló de soberanía, independencia y del rechazo a lo que calificó como un intento de “imponer una guerra colonial”.
