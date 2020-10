Willy Chirino a Gente de Zona: “Bienvenidos al lado correcto de la historia”

El cantante cubano Willy Chirino mostró su satisfacción ante las recientes declaraciones de los integrantes del dúo Gente de Zona, en las que se desmarcaron completamente de la dictadura comunista que impera en su país.

“Espero que este paso que ha dado GDZ sirva de ejemplo para otros artistas cubanos que pueden y deben de hacer lo mismo...Viva Cuba Libreeeee!”, comentó el artista en su muro de Facebook.

Willy, una de las figuras más importantes del exilio cubano en Florida, compartió un reportaje de Univisión en el que varias personalidades de la cultura y la política de Miami alaban el compromiso adoptado por Alexander Delgado y Randy Malcom.

“Ustedes han tomado un paso que es precisamente lo que yo les he pedido a cada artista cubano desde hace muchos años: defender a su pueblo y no a sus gobernantes”, dijo el autor e intérprete de ‘Ya viene llegando’.

“Ustedes son muy populares, muy populares, dentro de Cuba y fuera de Cuba, lo que hace su compromiso aún más grande. Por lo tanto, donde quiera que se paren, en cada escenario, en cada rueda de prensa, en cada entrevista, cada vez que tengan una oportunidad levanten su voz por ese pueblo que no tiene voz por ese pueblo que ha sufrido demasiado”, añadió.

“Bienvenidos al lado correcto de la historia. Ahora griten conmigo: ¡Abajo la dictadura! Gracias”, concluyó, y compartió el fragmento de la actuación de Gente de Zona en el Free Cuba Fest de Miami, donde Alexander gritó esa misma frase antes de retirarse del escenario.

El comisionado de Miami Joe Carollo fue otro de los que se pronunció a favor del cambio de actitud de los reguetoneros cubanos.

“Si ellos quieren ahora decir que eso es una dictadura, como lo es; que es un régimen asesino, como lo es; que están oprimiendo y acabando con nuestra gente y el pueblo de Cuba, bienvenido que lo digan”, expresó.

Por su parte, el alcalde de la ciudad, Francis Suárez, manifestó que es bueno que artistas con tantos seguidores como Gente de Zona “tomen la postura correcta y condenen al régimen comunista de la isla de Cuba”.

El presentador Carlucho, quien recientemente los entrevistó en su show, declaró: “Yo estoy seguro que en cualquier escenario donde Gente de Zona esté a partir de este momento, se va a estar pidiendo por la libertad de Cuba y por que se termine la dictadura en nuestro pueblo. Nada me puede hacer más feliz que haber sumado a nuestra causa”.

Willy Chirino fue uno de los que más influyó para que se cancelara la participación de Gente de Zona en el concierto de fin de año celebrado en 2019 en el Bayfront Park de Miami.

En aquella ocasión, el reconocido salsero cubano llamó al propio Carollo para comunicarle que si los reguetoneros llegaban a actuar en el espectáculo, él no se presentaría.

“No puedes estar indolente ante el dolor de tu pueblo, ante el sufrimiento de tu gente, tus hermanos. Y de pronto estás aliado y codeándote en la gozadera con la gente que oprime a tu pueblo”, aseguró entonces.

Días antes, a su llegada al aeropuerto de Miami, Alexander Delgado expresó a la prensa que no conocía a Willy Chirino.

Esta semana, en una entrevista concedida al periodista Mario Vallejo, de Univisión, Alexander relató las amenazas y presiones que sufrieron por parte del Gobierno de Cuba en aquel viaje a Miami.

“Nos llama desde el Ministerio de Cultura un viceministro y nos dice: ‘Van para Miami, ustedes saben lo que es eso. Ahí está la gusanera, miren a ver lo que hablan, cero entrevistas y no se busquen que cuando viren para acá, no se busquen más problemas de los que han tenido”, relató Alexander.

Según reveló el cantante, al arribar al aeropuerto les dijeron que había muchos periodistas esperándolos y cuando uno de ellos le preguntó si estaba dispuesto a cantar con Willy Chirino, él simplemente se puso nervioso.

“Cuando ellos me dicen: ‘Cantarías con artistas del exilio’, y me dicen: ‘Pero cantarías con Willy’, y ya yo, mis nervios, les dije: ‘No conozco a Willy’. Nunca me di cuenta de que me estaban hablando de Willy Chirino. Yo conozco a Willy Chirino, me sé el repertorio entero de Willy Chirino. En Cuba ponen a Willy Chirino hasta que ponían ‘Ya viene llegando’, que había que bajarlo”, detalló.

En la entrevista a Univisión, que el periodista Mario Rivero ha ido publicando por partes en su página de Facebook, Randy Malcom recalcó que Cuba lo es todo para ellos, y que están dispuestos a ser embajadores de la verdad de su patria.

El cantante anunció que están organizando un gran show para celebrar el 20 aniversario de Gente de Zona.

“Nos encantaría que estos artistas fueran parte de ese evento, Gloria, Willy..., claro que sí, porque son artistas que hemos admirado toda la vida”, recalcó Malcom.

