Mipyme cubana planea vender autos eléctricos en pesos cubanos ante crisis de divisas

La mipyme cubana Talleres Albe, radicada en Santa Clara, anunció un proyecto conjunto con el gobierno de Villa Clara para vender vehículos eléctricos e híbridos pagados completamente en pesos cubanos, en medio de una de las peores crisis de transporte que ha vivido la isla en décadas.

La idea, divulgada por Canal Caribe el pasado viernes, busca ofrecer una alternativa a empresas, productores y trabajadores del territorio que hoy no tienen acceso a vehículos debido a la falta de divisas y al colapso económico que atraviesa el país.

El representante de la empresa, Alberto Yera Lugo, reconoció abiertamente la magnitud del problema. “Hoy las empresas no tienen capacidad o liquidez de pago en el exterior”, afirmó, al explicar las dificultades para importar vehículos bajo el esquema actual, que exige pagos en moneda extranjera incluso a través de entidades estatales.

Según explicó, el plan consiste en importar partes y piezas para ensamblarlas en Cuba mediante una producción cooperada con la industria estatal. Para ello, trabajan en la creación de una empresa mixta que permita comercializar los vehículos a través de canales electrónicos y en moneda nacional.

“Estamos trabajando en conjunto con el gobierno en la forma de crear una empresa mixta con la industria donde vamos a venderle a todas las empresas”, señaló.

El anuncio llega en un contexto especialmente crítico para los cubanos. Desde febrero de este año, el régimen suspendió la importación de vehículos de combustión interna y priorizó los eléctricos e híbridos, aunque en la práctica estos continúan siendo inaccesibles para la mayoría por sus elevados precios en divisas.

Mientras tanto, el transporte público atraviesa un desplome histórico. En enero de 2026 apenas se cumplió el 42 % de las metas previstas para el traslado de pasajeros y la producción nacional de ómnibus cayó de 473 unidades en 2019 a solo 12 proyectadas para este año.

A la falta de transporte se suman los apagones de hasta 20 horas diarias y la escasez de combustible, una realidad que ha obligado a muchos cubanos a depender de triciclos eléctricos o transporte privado para moverse o incluso acudir a tratamientos médicos.

En el mercado informal, uno de estos triciclos puede superar los 3,800 dólares, una cifra imposible para la mayoría de las familias cubanas.

Talleres Albe aseguró además que parte de sus ganancias se destina a proyectos sociales. El representante de la empresa indicó que recientemente repararon una sala de ortopedia de un hospital y entregaron 10 triciclos eléctricos al sistema de salud para apoyar el traslado de pacientes de hemodiálisis.

La ayuda adquiere especial relevancia después de que el Ministerio de Transporte reconociera en marzo que muchos pacientes renales deben pagar de su bolsillo taxis o triciclos para recibir tratamiento, debido al colapso del transporte sanitario estatal.

Aunque Canal Caribe atribuyó parte de las dificultades económicas al endurecimiento de las sanciones de la administración Trump, la crisis energética y de transporte en Cuba arrastra problemas estructurales de larga data, marcados por la falta de inversión, la caída de la producción petrolera y décadas de control centralizado de la economía.

El proyecto de Talleres Albe también coincide con la nueva legislación vehicular aprobada en diciembre de 2024, que favorece la importación de vehículos eléctricos con aranceles reducidos, mientras impone impuestos de hasta 200 % a autos de lujo.

Por ahora, la propuesta sigue en fase de diseño y todavía no existe una fecha oficial para su implementación. Su viabilidad dependerá de que el gobierno autorice la creación de la empresa mixta y permita mecanismos reales de pago en pesos cubanos para este tipo de operaciones.