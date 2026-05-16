“Que pongan diligencias y globos aerostáticos”: cubanos reaccionan con furia e ironía al colapso del transporte en la isla

Las medidas llegan el mismo día en que la corporación estatal Cimex casi duplicó el precio de la gasolina que vende en dólares

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El Ministerio del Transporte anunció este viernes un nuevo paquete de recortes severos ante la escasez de combustible, que incluye la reducción drástica de frecuencias de ómnibus nacionales, trenes y el servicio marítimo hacia la Isla de la Juventud, lo cual generó una ola de indignación ciudadana en redes sociales.

En Matanzas prácticamente no existe transporte público. La ciudadana Iraida Din lo describió sin rodeos en redes sociales. "Para trasladarse hacia los hospitales hay que pagar más de 1,000 pesos, pero para transitar dentro del municipio cabecera es una odisea porque todo es a nivel de particulares que están y no están registrados en la ONAT", explicó.

En Holguín, la situación no es mejor. "Ministro, que pongan algo para los municipios aunque sea una vez al día. Aquí en Holguín ya los precios no hay quien los aguante", escribió Reina Cuba en una publicación en la página en Facebook del canal oficial Cubavisión Internacional que anunció los cambios.

Captura de Facebook/Cubavisión Internacional

La denuncia que más resonó entre los comentarios apunta a una doble vara del régimen. "No hay combustible para el transporte público pero para los arrendados sí hay, igual que para los carros de los jefes", señaló Maria Perez Castellano.

Otros ciudadanos recurrieron a la ironía para expresar su desesperación. "Que pongan servicios de diligencias como en el siglo XIX", escribió Napoles Maria, mientras María Elena González preguntó si "van a poner globos aerostáticos".

Liliet Gómez Fernández planteó una pregunta que muchos padres se hacen. "¿Hasta cuándo el curso escolar presencial en La Habana, que no hay manera de moverse y los triciclos están cobrando lo que quieren?", expuso.

El sentimiento generalizado lo resumió Norma Sierra en cuatro palabras: "Muchas estrategias y pocos resultados".

Norma Garcia fue más directa al exigir empatía. "Un poco de empatía para el cubano de a pie, que por eso se cansa de resistir", remató.

De acuerdo con el ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, a partir del 18 de junio las salidas de Ómnibus Nacionales entre La Habana y las cabeceras provinciales quedarán en tres frecuencias semanales, mientras las rutas hacia Manzanillo y Baracoa se reducirán a una sola salida por semana.

El ferry Nueva Gerona–Batabanó, que conecta la Isla de la Juventud con el continente, pasará de dos frecuencias semanales a una sola los sábados a partir del 20 de junio.

Las medidas llegan el mismo día en que la corporación estatal Cimex casi duplicó el precio de la gasolina, fijó la especial B100 en 2,60 dólares por litro, mientras en el mercado informal el litro llegó a cotizarse entre 4,000 y 6,000 pesos cubanos.

El colapso tiene raíces en una crisis energética sin precedentes. El 14 de mayo, el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, admitió que Cuba no tiene «absolutamente nada» de diésel ni fueloil para sostener el sistema eléctrico nacional.

En diciembre de 2025, de un parque de 558 ómnibus interprovinciales, solo 219 estaban operativos, y la situación no ha hecho más que deteriorarse desde entonces.

Cuba necesita ocho barcos de combustible al mes pero solo recibió uno en varios meses recientes, según propio ministro De la O Levy, lo que anticipa que la crisis del transporte seguirá agravándose en las semanas por venir.