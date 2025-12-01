A la vista de todos: Captan el momento en que se roban la reja de un parque en Holguín

Momento en que sujeto cargó con la reja de un parque en Holguín

A plena luz del día y sin ningún tipo de disimulo, un hombre fue captado mientras arrancaba un tramo de la cerca metálica que delimita la parada de la calle Aricochea, frente al Parque Las Flores.

El hecho ocurrió alrededor de las dos de la tarde y fue registrado en video por un transeúnte. Las imágenes fueron difundidas en el perfil de Facebook Holguín en Fotos.

“Un holguinero, a las 2pm del día, rompe un tramo de la reja… y se la roba. Así sin preocupación, como quien coge una hoja de una planta para un remedio”, escribió el autor de la publicación.

El video muestra al hombre doblando una sección de la cerca hasta desprenderla por completo, para luego retirarse con el pedazo de metal al hombro. Nadie intervino. Nadie gritó. Nadie llamó a la policía.

El robo se cometió en un punto céntrico, frecuentado, con supuesta vigilancia y, según vecinos, cámaras de seguridad instaladas.

Un fenómeno común, pero ya sin máscaras

La escena desató una ola de reacciones. Aunque los robos de bienes públicos no son nuevos en Cuba -se han documentado desapariciones de bancos de parques, tapas de alcantarilla, cercas de instalaciones deportivas y hasta mobiliario médico- lo que sorprendió esta vez fue la impunidad total con la que se realizó el acto.

“Se lo llevó como si nada, como si fuera dueño del parque”, comentó un usuario.

“Así se han ido las rejas del Quijote, las del parque infantil, las de la EIDE…”, agregó otra internauta.

“La ley ya no se respeta… ni se hace respetar”

La indignación no se dirigió solo al ladrón. Buena parte de los comentarios criticaron la falta de presencia policial y el abandono institucional.

“Hay cámaras en esa zona, ¿de qué sirven si nadie las revisa?”, escribió un seguidor.

“La policía solo aparece si alguien protesta con un cartel, no si roban el mobiliario urbano”, fue otra de las críticas más repetidas.

Incluso quienes defendieron la decisión de grabar en lugar de intervenir físicamente señalaron que no existen garantías para los ciudadanos que enfrentan este tipo de actos.

“¿Y si el tipo está armado? ¿Y si lo espera luego para vengarse?”, preguntó un comentarista.

“Aquí han metido preso a gente por defenderse dentro de su propia casa”, recordó otro.

¿Delincuencia o desesperación?

El hecho también generó debate sobre las causas del vandalismo. Mientras algunos lo atribuyen a la pobreza extrema y la desesperación, otros lo ven como una muestra clara de pérdida de valores y deterioro social.

“Ese hombre seguro la vendió para comer, ¿dónde más va a sacar dinero en este país?”, comentó una usuaria.

“Toda la vida ha habido necesidad, pero nunca con esta desvergüenza”, replicó otro.

“Yo conozco un señor de 80 años que limpia patios por unos pesos. ¿Y este no podía hacer lo mismo?”, escribió indignado un vecino.

Algunos comentarios llegaron a justificar el robo si la reja era del Estado, argumentando que el pueblo “solo devuelve lo que el gobierno le quita”.

Una postal del derrumbe

Más allá del robo puntual, la escena fue interpretada por muchos como símbolo del derrumbe moral de la sociedad cubana.

La pérdida del sentido de pertenencia, la indiferencia, la desconfianza generalizada y el miedo a actuar explican, en parte, por qué actos así se vuelven cada vez más frecuentes… y más públicos.

“Ya no es solo lo que se roban. Es cómo se lo roban, cuándo y delante de quién”, escribió una mujer.

“Así mismo se han llevado los bancos, las farolas, las tapas de registro… El país se está cayendo a pedazos y nadie hace nada”, dijo otro.

Uno de los comentarios más repetidos fue el siguiente: “Se perdió el respeto por la ley porque la ley perdió el respeto por nosotros”.

“No es solo una reja”

En los comentarios también hubo quien lamentó la naturalización de estos hechos: “Es solo una reja, pero detrás hay una ciudad que se desmorona”, escribió una joven.

Otros cuestionaron que se grabe y se publique en redes sin mayores consecuencias: “Si no se hace nada más allá del video, esto se va a repetir una y otra vez”, dijeron.

“El país está tan roto que ya ni disimulan. Roban de día, en tu cara, y nadie ve nada”, sentenció un internauta indignado.