La Embajada del régimen en el Vaticano organiza una misa «por la paz y el desarrollo social de Cuba»

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La Embajada de Cuba ante la Santa Sede organizó el viernes una misa «por la paz y el desarrollo social de Cuba» en la iglesia de San Ignacio de Loyola de Roma, presidida por el cardenal Michael Czerny, prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral del Vaticano, según informó la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba.

A la ceremonia asistieron el embajador del régimen ante la Santa Sede, Leyde Rodríguez, y el representante de La Habana en Italia, Jorge Luis Cepero, junto al rector de la iglesia, el padre Vincenzo D'Adamo, y el jesuita Massimo Névola.

También participó el escritor Miguel Barnet, expresidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) y reconocido defensor del castrismo, quien se encontraba de visita en Roma.

En su homilía, el cardenal Czerny llevó «ante el altar del Señor los sufrimientos, las esperanzas y las expectativas del pueblo cubano» y llamó a un «diálogo sincero, capaz de superar la propaganda, las rigideces y las desconfianzas recíprocas».

Czerny subrayó que «la libertad reclama espacios reales de participación, escucha y responsabilidad compartida» y que «la justicia exige una atención concreta hacia quienes más sufren».

El purpurado advirtió que «toda lógica de confrontación permanente corre el riesgo de agravar el peso que ya recae sobre las personas comunes, especialmente sobre los más pobres, los ancianos, los enfermos y los niños».

Sobre la ayuda humanitaria, el cardenal fue explícito: «Las ayudas humanitarias deberían llegar en cantidad suficiente y sin obstáculos, sin ser nunca instrumentalizadas con fines políticos o geopolíticos».

La misa se celebra en un momento de intensa actividad diplomática en torno a Cuba y el Vaticano. El 7 de mayo, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, se reunió con el papa León XIV en el Vaticano, donde se abordó la situación cubana y la posibilidad de canalizar ayuda a través de la Iglesia Católica.

Días después, EE.UU. ofreció 100 millones de dólares en ayuda humanitaria para Cuba, con distribución prevista por Cáritas y organizaciones independientes, excluyendo al gobierno cubano.

El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla calificó inicialmente la oferta de «fábula» y «mentira», pero el régimen suavizó su postura el miércoles y dijo no tener «inconvenientes en trabajar con la Iglesia Católica» para distribuir los fondos.

El director de Estrategias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), Yaxys Cires, destacó tras la reunión Rubio-León XIV que «la Santa Sede y la Iglesia cubana son actores de estabilización y apoyo al pueblo cubano en el presente, pero sobre todo lo serían en el proceso de reconstrucción nacional».

Czerny cerró su homilía con una petición a la Virgen de la Caridad del Cobre: «que acompañe con su maternal protección el camino de esta nación y custodie en la paz a todos sus hijos».