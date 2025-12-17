Apagones en Cuba superaron los 2,100 MW y hoy la situación sigue crítica

Vídeos relacionados:
Los apagones en Cuba superaron los 2,100 MW en la jornada más reciente reportada por el Sistema Eléctrico Nacional (SEN): la “máxima afectación por déficit de capacidad de generación” fue de 2,147 MW a las 18:30 del día anterior y el servicio estuvo afectado durante las 24 horas.
Para este miércoles, 17 de diciembre de 2025, el parte indica que a las 6:00 am. la disponibilidad del SEN era de 1,420 MW frente a una demanda de 2,149 MW, con 770 MW ya afectados por déficit de capacidad; para el horario de la “media” se estimaba una afectación de 1,120 MW.
Entre las principales incidencias que presionan la generación, el reporte menciona averías en la Unidad 5 de la CTE Máximo Gómez, la Unidad 5 de la CTE Nuevitas, la Unidad 5 de la CTE Antonio Maceo y la Unidad 2 de la CTE Felton.
También señala mantenimientos en la Unidad 6 de la CTE Mariel, las Unidades 2 y 3 de la CTE Santa Cruz, y la Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes (Cienfuegos).
A esto se suman limitaciones en la generación térmica que dejaron 450 MW fuera de servicio.
El documento detalla además afectaciones por falta de combustible: 91 centrales de generación distribuida (815 MW) y 87 MW indisponibles por falta de lubricante, para un total de 993 MW afectados por esa causa.
Para el horario pico, el parte prevé la entrada de 60 MW (Unidad 5 de CTE Renté), 80 MW de motores en la generación distribuida y cuatro motores del Fuel de Moa que estaban fuera “por combustible”.
Con ese pronóstico, se calcula una disponibilidad de 1,610 MW y una demanda máxima de 3,400 MW, lo que dejaría un déficit de 1,790 MW; “de mantenerse las condiciones previstas” se pronostica una afectación de 1,820 MW en ese horario.
En La Habana, este martes hubo apagón general y el día anterior se afectó el servicio eléctrico a las 18:04.
La máxima afectación fue de 408 MW a las 6:00 p. m. y el servicio fue restablecido a las 09:52 p. m. Además, precisa que en la madrugada no se afectó el servicio por déficit de capacidad.
La situación del sistema eléctrico en Cuba es crítica, con apagones prolongados y rotativos debido a un déficit de generación que supera los 1,800 MW.
Las averías en las principales centrales termoeléctricas, junto con la falta de combustible, han dejado a gran parte del país sin electricidad durante largas horas.
Preguntas frecuentes sobre la crisis energética en Cuba
¿Cuál es la magnitud del déficit de generación eléctrica en Cuba?
El déficit de generación eléctrica en Cuba ha superado los 2,100 megavatios (MW). Según el reporte más reciente, la afectación máxima por déficit de capacidad de generación fue de 2,147 MW, lo que ha dejado al país con apagones prolongados y rotativos.
¿Cuáles son las principales causas de los apagones en Cuba?
Los apagones se deben principalmente a averías en las centrales termoeléctricas y a la falta de combustible. Unidades clave como las de las CTE Felton, Máximo Gómez, y Antonio Maceo están fuera de servicio por averías, mientras que la escasez de combustible ha paralizado gran parte de la generación distribuida.
¿Cómo está afectando la crisis energética a la población cubana?
La población cubana enfrenta apagones prolongados de hasta 24 horas, afectando la vida cotidiana. Sin electricidad, se ven interrumpidos servicios esenciales como la refrigeración de alimentos, el suministro de agua y el transporte eléctrico, exacerbando el malestar social.
¿Qué alternativas energéticas está utilizando Cuba para mitigar la crisis?
Cuba ha incorporado nuevos parques solares fotovoltaicos para mitigar la crisis energética. Aunque han aportado hasta 1,659 megavatios hora (MWh) en algunas jornadas, su impacto es insuficiente para compensar el colapso de la generación térmica.
¿Qué medidas ha tomado el gobierno cubano para resolver la crisis energética?
El gobierno cubano ha prometido mejoras e inversiones en el sistema eléctrico, pero no ha logrado resolver la crisis tras años de promesas incumplidas. La gestión gubernamental ha sido ineficiente, y las soluciones no han sido efectivas para revertir el deterioro de la infraestructura energética del país.
