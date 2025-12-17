Apagones en Cuba superaron los 2,100 MW y hoy la situación sigue crítica

Vídeos relacionados:

Los apagones en Cuba superaron los 2,100 MW en la jornada más reciente reportada por el Sistema Eléctrico Nacional (SEN): la “máxima afectación por déficit de capacidad de generación” fue de 2,147 MW a las 18:30 del día anterior y el servicio estuvo afectado durante las 24 horas.

Para este miércoles, 17 de diciembre de 2025, el parte indica que a las 6:00 am. la disponibilidad del SEN era de 1,420 MW frente a una demanda de 2,149 MW, con 770 MW ya afectados por déficit de capacidad; para el horario de la “media” se estimaba una afectación de 1,120 MW.

Entre las principales incidencias que presionan la generación, el reporte menciona averías en la Unidad 5 de la CTE Máximo Gómez, la Unidad 5 de la CTE Nuevitas, la Unidad 5 de la CTE Antonio Maceo y la Unidad 2 de la CTE Felton.

También señala mantenimientos en la Unidad 6 de la CTE Mariel, las Unidades 2 y 3 de la CTE Santa Cruz, y la Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes (Cienfuegos).

A esto se suman limitaciones en la generación térmica que dejaron 450 MW fuera de servicio.

El documento detalla además afectaciones por falta de combustible: 91 centrales de generación distribuida (815 MW) y 87 MW indisponibles por falta de lubricante, para un total de 993 MW afectados por esa causa.

Para el horario pico, el parte prevé la entrada de 60 MW (Unidad 5 de CTE Renté), 80 MW de motores en la generación distribuida y cuatro motores del Fuel de Moa que estaban fuera “por combustible”.

Con ese pronóstico, se calcula una disponibilidad de 1,610 MW y una demanda máxima de 3,400 MW, lo que dejaría un déficit de 1,790 MW; “de mantenerse las condiciones previstas” se pronostica una afectación de 1,820 MW en ese horario.

En La Habana, este martes hubo apagón general y el día anterior se afectó el servicio eléctrico a las 18:04.

La máxima afectación fue de 408 MW a las 6:00 p. m. y el servicio fue restablecido a las 09:52 p. m. Además, precisa que en la madrugada no se afectó el servicio por déficit de capacidad.

La situación del sistema eléctrico en Cuba es crítica, con apagones prolongados y rotativos debido a un déficit de generación que supera los 1,800 MW.

Las averías en las principales centrales termoeléctricas, junto con la falta de combustible, han dejado a gran parte del país sin electricidad durante largas horas.