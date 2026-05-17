“Llevo cuatro horas y ya me quiero ir”: cubana residente en EE.UU. denuncia shock tras regresar a la isla

Una cubana residente en Estados Unidos publicó un video en Facebook que se ha vuelto viral, en el cual relata su impacto pocas horas después de l llegar a Cuba, tras ver calles vacías, gasolina a 10 dólares el litro y una sensación de lástima que la lleva a declarar que ya quiere irse.

"Llevo cuatro horas en Cuba y este país está virado al revés, yo no me puedo creer todo lo que está pasando", dice la mujer en el clip de 52 segundos, difundido por el perfil del usuario de Facebook Rickee Estrada.

El primer golpe de realidad fue el combustible. "Mi gasolina a 10 dólares un litro, para conseguirla tremendo trabajo", denuncia.

Ese precio coincide con la situación del mercado informal, donde el litro se cotizaba entre seis y 10 dólares al cambio informal. Este viernes, el gobierno cubano aplicó un nuevo tarifazo en los canales dolarizados, y elevó la gasolina especial B100 a 2,60 dólares por litro, el doble del precio anterior.

La escasez de combustible tiene consecuencias visibles en las calles. "Las calles vacías porque obviamente no hay carros porque los carros no tienen gasolina, a los choferes les da resultado comprar la gasolina y revenderla a 10 dólares", describe.

La mujer reflexiona sobre la brecha entre su vida en Estados Unidos y la realidad del cubano común. "Yo me pregunto si yo que vivo en EE.UU. veo las cosas caras, qué será para cubanos de a pie, el que no tiene para comprar, el que no tiene para vivir", contrasta.

Su primer día en La Habana transcurrió prácticamente encerrada. "No he salido prácticamente de la casa porque no puedo gastar la gasolina que tengo del carro que renté porque mañana me tengo que ir para Trinidad", explica.

El panorama que le espera en Trinidad no es más alentador. Las calles de esa ciudad colonial lucen vacías, según videos publicados el pasado miércoles. El párroco José Conrado Rodríguez lo resumió al diario The Miami Herald.

"Era una economía completa basada en el turismo… Ahora no tienen cómo vivir. Sus hoteles están vacíos", señaló.

La cubana del video viajó por motivos familiares, pero reconoce que no puede sacar a su familia de la isla. Su conclusión es contundente. "Es mejor realmente, yo digo, que se puede reencontrar con la familia en otro país que lo haga, a no venir a Cuba", exhorta.

El testimonio se suma a una ola de denuncias similares en los últimos días. Días atrás, la fotógrafa Alina Sardiñas describió que caminaba por Cuba "sintiendo una mezcla de terror y asombro".

Antes, una turista italiana calificó a Cuba como el país más sucio que ha visitado en su vida.

La crisis energética que describe la protagonista del video tiene raíces estructurales. El propio gobernante Miguel Díaz-Canel admitió en febrero que no había llegado "un solo barril de crudo extranjero" a Cuba, y el ministro de Energía Vicente de la O Levy confirmó el jueves que el país se quedó sin reservas de diésel ni fueloil para generación eléctrica.

El turismo internacional, una de las principales fuentes de divisas del régimen, se desplomó 48 % en el primer trimestre de 2026, con apenas 298,057 visitantes, según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información.