“Diplomacia de sometimiento”: Expertos citados por CNN analizan ofensiva de Trump contra el régimen cubano

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La actual ofensiva de la administración de Donald Trump contra el régimen cubano fue definida por expertos consultados por CNN como una estrategia de “diplomacia de sometimiento”, en medio de una escalada de tensiones que incluye sanciones energéticas, amenazas judiciales y crecientes presiones políticas sobre La Habana.

En un amplio reportaje publicado desde Cuba, la cadena estadounidense recoge opiniones de analistas y exfuncionarios que consideran que Washington intenta llevar al régimen cubano a una situación límite para forzar cambios políticos internos.

“Es la máxima ironía histórica”, afirmó Peter Kornbluh, analista y coautor del libro Back Channel to Cuba: The Hidden History of Negotiations Between Washington and Havana, al referirse a la reciente visita a La Habana del director de la CIA, John Ratcliffe.

Kornbluh sostuvo además que la misión del jefe de la CIA fue presentar al régimen cubano una oferta “de vida o muerte” que difícilmente podía rechazar.

“Los politólogos llaman a esto diplomacia de sometimiento”, dijo el experto citado por CNN.

El reportaje describe cómo la Casa Blanca ha endurecido drásticamente su postura hacia Cuba en los últimos meses mediante una combinación de embargo energético, nuevas sanciones, presión diplomática y amenazas de acciones judiciales contra figuras históricas del régimen.

Entre esas medidas figura la posible acusación federal contra Raúl Castro por el derribo en 1996 de las avionetas de Hermanos al Rescate, caso que podría convertirse en uno de los movimientos más agresivos de Washington hacia La Habana en décadas.

CNN asegura que en Cuba existe preocupación real de que una acusación contra Castro sea interpretada como el preludio de una escalada aún mayor.

“Fue profundamente impactante”

El reportaje de CNN dedica especial atención al efecto que provocó en la isla la visita pública del director de la CIA.

Según la cadena, la llegada de John Ratcliffe a La Habana fue “profundamente impactante” para muchos cubanos, tanto por el simbolismo histórico de la agencia como por el contexto actual de tensión bilateral.

El artículo recuerda que el aparato político cubano ha construido durante décadas buena parte de su narrativa revolucionaria alrededor de la confrontación con la CIA y las supuestas operaciones encubiertas estadounidenses contra el dictador Fidel Castro.

CNN describe incluso la sorpresa que causó la presencia del funcionario estadounidense llegando a Cuba en un avión oficial claramente identificado con las palabras “United States of America”.

De acuerdo con funcionarios estadounidenses citados por la cadena, Ratcliffe acusó a Cuba de albergar instalaciones de espionaje chinas y rusas utilizadas para monitorear comunicaciones y operaciones de interés estratégico para Washington.

Mientras tanto, las autoridades cubanas insistieron en que la isla no representa una amenaza para Estados Unidos y defendieron esa posición durante las conversaciones sostenidas con la delegación norteamericana.

Sin embargo, CNN concluye que el margen para la negociación parece reducirse rápidamente.

“La zanahoria ya no parece estar en el menú”, resume el reportaje al describir cómo la administración Trump habría abandonado cualquier intento de acercamiento o incentivos para concentrarse en una política de presión máxima —el palo— sobre el régimen cubano.

La cadena advierte además que el creciente deterioro económico en Cuba y el clima de incertidumbre política podrían convertir los próximos meses en uno de los períodos más delicados de la relación entre ambos países desde el final de la Guerra Fría.